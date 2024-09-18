Nahçıvan’dan Şuşa’ya 15. yıl

Gazeteci Züleyha Karaman’ın, 3 Ekim 2009 Nahçıvan anlaşmasının 15 yılı nedeniyle Azerbaycan’da hazırlanan "Modern Türk Birliğinin İletişim Temelleri" konulu projede yazısına yer verildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşları Devlet Destek Ajansı'nın mali desteğiyle yürütülen “Modern Türk Birliğinin İletişim Temelleri” konulu projenin amacı, Türk dünyasının birliğine giden yolda gösterilen çabalar, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Azerbaycan'ın Türk Birliğine giden yolda oynadığı rolü kapsıyor.

Züleyha Karaman yazısında, Nahçıvan’dan Şuşa’ya; birlik yolunda atılan adımlara ve etkilerine işaret ederek, özetle şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Azerbaycan’ın ve Türk Dünyası’nın kültür başkenti Şuşa’da 5-6 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi, diğer unsurlar yanında, Türk Dünyasının birbirinin derdini anlamaya ve sahiplenmeye başladığını göstermesi bakımından da ayrıca önemlidir.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) temelini oluşturan Türk Konseyi, 3 Ekim 2009’da Nahçıvan’da imzalanmış, Türk Dünyasının konularının devlet politikası haline gelmesiyle ortak sorunlar, ortak çözümler sağlanmaya başlanmış, birlik yolunda ilerleme kaydedilmişti.”

KKTC’nin Türk Dünyasındaki yeri ve önemine de değinilen ve Azerbaycan Türkçesi ile yayımlanan yazının devamı linkte

