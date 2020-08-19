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“Müzeler şehirlerin en büyük zenginliklerindendir"

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Kıbrıs’ta son 150 yılda günlük yaşamda kullanılan, Kıbrıs’a özgü eşyaların sergilendiği Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi’ni gezen Cumhurbaşkanı Akıncı “Müzeler şehirlerin en büyük zenginliklerindendir. Ne var ki bu husus toplumumuzda ve devlet düzeyinde yeterince anlaşılamamıştır. Gerek merkezi, gerekse yerel yönetimler müze girişimlerine destek olmalıdırlar" dedi

“Müzeler şehirlerin en büyük zenginliklerindendir"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aile işletmesi olan ve Kıbrıs’ta son 150 yılda günlük yaşamda kullanılan, Kıbrıs’a özgü eşyaların sergilendiği Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi’ni gezdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’daki  müzenin kurucusu Ergün Pektaş ve kızı Derya Pektaş müze hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi.

Müzenin 10 yıllık hazırlık çalışmasının ardından 2012’de açıldığını anlatan ve ağırlıklı olarak okullara ve turistlere hizmet verdiklerini belirten Derya Pektaş, müzede tarihi yaşattıklarını kaydetti. Pektaş, müzeye devletin katkı yapmasını beklediklerini ancak, bugüne kadar olan girişimlerine olumlu yanıt alamadıklarını kaydetti. 

Pektaş ailesi, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, ziyarette yaptığı açıklamada, Pektaş ailesini kültür yaşamına yaptığı bu ciddi katkı nedeniyle kutladı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Müzeler şehirlerin en büyük zenginliklerindendir. Ne var ki bu husus toplumumuzda ve devlet düzeyinde yeterince anlaşılamamıştır. Gerek merkezi, gerekse yerel yönetimler müze girişimlerine destek olmalıdırlar. Kıbrıs’taki günlük yaşamdan kesitler bulduğumuz Etnografya Müzesi olumlu işlevini daha geniş toplum kesimine yayabilmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ile Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal eşlik etti.

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