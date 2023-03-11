Müzakerelere başlama gibi bir durum yok

BM Diplomatı Stewart ile görüşen Tatar, resmi müzakerelere başlama gibi bir durum olmadığını söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Saat 15:00’de başlayan ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede DiCarlo'nun önümüzdeki hafta adaya yapacağı ziyaretle ilgili detaylar ele alındı.

Görüşme sonrasında basına kısa bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart Tatar’la görüşmelerinin iyi geçtiğini söyledi.

Stewart, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulidis’in olumlu bir atmosfer yakaladığını, bunun iyi bir başlangıç olduğunu kaydetti ve bunun geliştirilmesini ümit ettiklerini ifade etti.

Stewart, önümüzdeki hafta adayı ziyaret ederek Liderlerle ayrı ayrı bir araya gelecek olan BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun da, Liderlerin üzerinde anlaşacağı bir sonraki adımın ne olacağını görme arayışında olacağını ifade etti.

Tatar’la görüşmelerinde Siyasi İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun gelecek hafta adaya yapacağı ziyaretle ilgili detayları ele aldıklarını kaydeden Stewart, DiCarlo’nun adaya gelerek iki Liderle görüşme yapmayı, adadaki mevcut durumu görmek açısından dört gözle beklediğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin DiCarlo’yu adadaki barış sürecine katkı koymaya yönelik taahhüdü kapsamında adaya gönderdiğini dile getiren Stewart, BM Genel Sekreteri'nin en az yılda bir kez Kıbrıs’taki liderlerle bir araya gelerek, BM’nin üst düzey yetkililerini adaya göndererek ve özel temsilcisi olarak kendisi vasıtasıyla adada çözüme yönelik çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar da basına açıklamalarda bulundu.

Rosemary DiCarlo'nun yapacağı ziyaret hakkında Stewart ile görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Tatar, “Görüşmeyle ilgili değerlendirme yaptık” dedi.

Tatar, resmi müzakerelere başlama gibi bir durum olmadığını söyleyerek, “Egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabulü olursa müzakerelere başlayabileceğimizi aktardık” ifadelerini kullandı.

Günlük hayatın kolaylaştırılması için ortak kurulan teknik komitelerden memnuniyet duyduğunu Tatar, “Bu komitelerin devamlılığı sağlanmalıdır” diye konuştu.

Tatar, KKTC’nin mücadelesinin ana vatan Türkiye ile birlikte yürüttüğüne dikkat çekerek, “Kıbrıs’ın gerçeklerine bakıldığında Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır. Bu konu kabul edilmek durumundadır” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumuna da değinerek, “Kıbrıs meselesinin konuşulma aşamasında AB’ye yer yoktur. AB’nin bize eşitlik göstermesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’la görüştü.

