"Müzakere masasından kaçmadık"

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası camiayı sağduyuya davet ederek, federasyonu görüşmek yerine iki devletli çözümün görüşülmesi gerektiğini belirtti, müzakere masasından kaçmadıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü ile Zonguldaklıların arasında derin bir bağ bulunduğunu belirtti.

Ersin Tatar, “Kumsal Katliamı veya Banyo Katliamı” olarak adlandırılan 24 Aralık 1963 tarihinde Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın çocuklarıyla beraber öldürülen eşi Mürüvet İlhan’ın Zonguldaklı olduğunu belirterek, kendilerini rahmetle andı.

Binbaşı İlhan’ın acı haberi aldığında ‘Vatan sağ olsun’ şeklinde bir açıklama yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı talimatını veren dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit’in de Zonguldak milletvekili olduğunu vurguladı.

Zonguldak’ta 500’den fazla Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Mehmetçik olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Zonguldak ziyaretinde bir kısmı ile görüşme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Kıbrıs Barış Harekatı’ndaki şehitleri rahmetle anan ve gazilere minnetlerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü ile Zonguldaklıların arasında derin bir bağ bulunduğunu aktardı.

Zonguldak’tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne askerlik ve ticaret yapmak için gelenlerin yanı sıra evlenmek için gelip yerleşenler olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki halk arasındaki münasebetlerin geliştiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Zonguldaklı kardeşlerimizi ülkemizde görmek istiyoruz. Ekonomik, kültürel ve sosyal bağların güçlenmesi en büyük temennimizdir. Enerji ve madencilik alanlarında marina ve denize yönelik faaliyetlerde Zonguldaklıların tecrübeleri vardır. Doğu Akdeniz’deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tecrübelerini paylaşmaları bizim için kazanımdır. İletişim çağında, gönül bağlarımızın, kültürel birliğimizin ve devletimizin güçlenmesi için yapılacak çalışmalar önemlidir” dedi.

Öte yandan temaslarda bulunmak amacıyla Zonguldak’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Gazileri’ni ziyaret etti.

Zonguldak’taki Mehmetçikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’inci Cumhurbaşkanı olarak ziyaret etmekten onur duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlerle hasret gideriyorum, kucaklaşıyorum ve size teşekkür etmeye geldim.” dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı üzerinden 50 yıl geçtiğini dile getiren Tatar, “Ağabeylerim olarak beni kucaklamanız benim için büyük bir şeref ve onurdur. Şehit olma pahasına harekata katılmanız, fedakarlık ve kahramanlık göstermeniz önemlidir. Size minnetlerimi sunuyorum ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümünde bulunulduğunu belirten Tatar, “Bu milli tarihi unutmayız ve unutturmayacağız. Kolay başarı yakalamadık.” dedi.

Avrupa Birliği içinde yer almayan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Türkiye’nin garantörlüğünün son bulması ve Türk askerinin adadan çekilmesi için baskı yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Asla Anavatanımızdan, Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden vazgeçmeyiz” dedi.

Türk Devletler Teşkilatı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerini aldığını aktaran Tatar, tanınma ve tanıtma açısından önemi bir adım atıldığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması için yurtdışındaki temsilciliklerde çalışma yapıldığını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Büyükelçilerinin de Kıbrıs Meselesini dünya ile paylaştığını söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak’ta iş insanları ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Yıllarca federasyon temelinde çözüm modeli üzerinde müzakereler yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar ancak müzakerelerde sonuç alınamadığını ve artık geleceğe bakılması gerektiğini kaydetti.

Türk tarafının iyi niyetine karşılık Rum tarafının antlaşmayı ret ettiğine dikkat çeken Tatar, Rum Dışişleri eski Bakanı Rolandis’in Rum tarafının 15 kez antlaşmayı ret ettiğini açıkladığını hatırlattı.

Uluslararası camiayı sağduyuya davet eden Tatar, federasyonu görüşmek yerine iki devletli çözümün görüşülmesi gerektiğini belirtti, müzakere masasından kaçmadıklarını vurguladı. Karşı tarafın gerçekleri görmesi gerektiğini aktaran Tatar, müzakere masasına oturmak için ortak zeminin yaratılması açısından masaya eşit oturulup eşit kalkılması gerektiğine dikkat çekti.