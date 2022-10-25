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Muz ve bağ üreticilerinin askıdaki zarar listesine cumaya kadar itiraz kabul edilecek

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Genel Tarım Sigortası, muz ve bağ üreticilerinin dondan ve doludan kaynaklanan zararlarıyla ilgili listelere cumaya kadar itiraz kabul edecek

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Muz ve bağ üreticilerinin askıdaki zarar listesine cumaya kadar itiraz kabul edilecek

İtirazların nasıl yapılacağı köy kahvesine veya kaza tarım dairelerine asılan listelerdeki duyuruda belirtiliyor.

Genel Tarım Sigortası, bağların doludan zarar gördüğü köyleri, Mehmetcik, Ziyamet Ardahan, muzların dondan zarar gördüğü köyü de Gemikonağı olarak açıkladı.

Genel Tarım Sigortası don ve dolu nedeniyle narenciye bahçeleri, tahıl ve yem bitkileri zarar gören üreticilerin askıdaki listelerine cumaya kadar itiraz kabul edileceğini, ayrıca sonbahar patates alanları için itiraz süresinin de cumaya kadar uzatıldığını duyurmuştu.
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