Mutsuz ve umutsuz insanlar ülkesi olduk!

CMIRS tarafından yapılan ankete katılanların sadece yüzde 13.8'i kendi ekonomik durumunun gelecekte daha iyi olacağını düşünüyor. Ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece 14.83 Toplumun mutluluk puanı 10 üzerinden 5.83 oldu. Toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum sırasıyla polis, yargı ve ombudsman olurken, en az güven duyulan kurumlar, sendikalar, finansal kurumlar, Hükümet, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi'nin (CMIRS) her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmanın devamı niteliğinde olan “Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçen ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında; gelişmelerden ne şekilde etkilendiğini de gözlemleyen” çalışmanın ilk bölümü yayımlandı.

Eylül 2024 döneminde 500 kişi ile yüz yüze yapılan anket, üç bölümde yayınlanacak.

Anketin ilk bölümünün sonuçlarına göre ekonomik sorunlar toplumun en önemli sorunu olarak öne çıkmaya devam etti. Kıbrıs Sorunu bu dönemde de 2. en önemli sorun oldu.

Ülkede en az güven duyulan kurumlar sendikalar ve finansal kurumlar olurken siyasi kurumların güven puanlarında bir yükselme olmadı.



Anket sonuçları:

Ankete katılanların yüzde 83.2'si ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor. Ülkede işlerin doğru yönde gittiğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 16.8'dir.

Ankete katılanların yüzde 52.6'sı 2 sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olacağını, yüzce 33.60'ı ise ayni kalacağını belirtti. Sadece yüzde 13.8 oranında bir kesim kendi ekonomik durumunun gelecekte daha iyi olacağını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 61.32'si ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha kötü olacağını,yüzde 23.85'i ise ayni kalacağı beklentisini dile getirdi. Ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece 14.83 oldu.

Eylül 2024’te toplumun mutluluk puanı 10 üzerinden 5.83 oldu.

Bu dönemde sosyal güven puanı 10 üzerinden 2.74 oldu.

Ülkenin yaşanabilirlik puanı 10 üzerinden 5.35

Toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum sırasıyla polis, yargı ve ombudsman oldu.

En az güven duyulan kurumlar aşağıdaki gibidir:

1. Sendikalar

2. Finansal Kurumlar

3. Hükümet

4. Cumhurbaşkanlığı

5. Meclis

Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları sırasıyla

Ekonomik sorunlar,

Kıbrıs Sorunu

Yeteneksiz / beceriksiz siyasi liderler

Sağlık Sistemi

Yolsuzluk

Düşük Maaşlar’dır.

Güven Puanı (Eylül 2020) Güven puanı (Haziran 2022) Eylül 2022 0-5 Aralık 2022 0-5 Mart 2023 Haz 23 Eyl 23 Ara 23 Mar 24 Haz 24 Eyl 24 Cumhurbaşkanlığı 3,17 1.93 1.85 2,14 2.25 2.03 1.97 2.10 2.17 2.29 2.28 Hükümet 2,50 1.61 1.82 2,02 2.17 1.76 1.77 1.94 2.10 2.27 2.16 Meclis 2,46 1.85 1.89 1,97 2.16 1.93 1.85 2.15 2.29 2.46 2.38 Siyasi partiler 2,11 1.84 1.97 1,95 1.87 1.83 1.80 2.20 2.36 2.50 2.40 Polis 3,31 2.89 2.79 3,17 3.31 3.04 3.38 3.59 3.08 3.35 3.44 Yargı 3,36 2.98 2.62 3,04 3.02 3.09 3.28 3.46 3.14 3.43 3.43 Finansal kurumlar 2,54 2.15 2.34 2.63 2.44 2.28 2.20 2.26 2.36 2.51 2.16 Medya 2,88 2,35 1.97 2.18 1.97 2.48 2.46 2.43 2.59 2.49 2.42 Ombudsman 3,98 2,50 2.10 2.34 2.16 2.60 2.32 2.31 2.45 2.55 2.47 Sendikalar 3,70 2,34 2.05 2.29 2.11 2.47 2.09 2.24 2.41 2.45 2.13

Kurumlardan Memnuniyet

Eyl 20 Haz 22 Eylül 2022 Aralık 2022 Mart 2023 Haz 23 Eyl 23 Ara 23 Mar 24 Haz 24 Eyl 24 Cumhurbaşkanlığı 3,10 1,92 1.86 2,18 2.15 1.97 1.94 2.11 2.23 2.34 2.32 Hükümet 2,46 1,68 1.82 2,07 2.06 1.75 1.73 1.97 2.10 2.27 2.26 Meclis 2,47 1,89 1.92 2,15 2.09 1.94 1.83 2.08 2.24 2.47 2.40 Polis 3,11 2,82 2.72 3,10 3.10 3 3.24 3.30 2.93 3.27 3.31 Yargı 3,20 2,92 2.62 2,94 2.90 3.08 3.13 3.20 3.05 3.43 3.39 Finansal kurumlar 2,37 2,22 2.31 2,59 2.27 2.20 2.17 2.19 2.38 2.51 2.19 Medya 2,75 2,35 1.97 2,15 1.92 2.51 2.41 2.34 2.52 2.49 2.22 Ombudsman 3,86 2,50 2.07 2,22 2.07 2.60 2.24 2.19 2.34 2.55 2.45 Sendikalar 3,62 2,32 2.05 2,26 2.06 2.45 2.03 2.16 2.36 2.45 2.07

En çok memnun olunan kurumlar sırasıyla:

1. Yargı

2. Polis

3. Ombudsman’dır.

En az memnun olunan kurumlar sırasıyla:

1. Sendikalar

2. Finansal Kurumlar

3. Medya’dır.

