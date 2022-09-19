Mutfak ürünlerine Güney’den yoğun talep var

Endüstriyel mutfak imalatı yapan Karsal Endüstriyel Mutfak Sanayi Şirket Ltd. Koordinatörü Metin Karasalih, ürettikleri muhtelif hazırlık, pişirme ve soğutma ekipmanlarına Güney’den bir talep olduğunu söyledi





Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında, TL’nin değer kaybı ve pandeminin tedarik zinciri üzerindeki olumsuz etkileriyle Güney’e satış talebinde artış olan ürünlerden biri de endüstriyel mutfak ürünleri oldu.

20 yıldan bu yana Lefkoşa Sanayi Organize Bölgesinde endüstriyel mutfak imalatı yapan Karsal Endüstriyel Mutfak Sanayi Şirket Ltd. Koordinatörü Metin Karasalih, pandemi sonrasında, TL’deki değer kaybıyla birlikte, AB standartlarında ürettikleri muhtelif hazırlık, pişirme ve soğutma ekipmanlarına Güney’den bir talep olduğunu ve tüzük kapsamında bu ürünleri Güney’e satmaya başladıklarını söyledi.

“Ada genelinde, AB standartlarında pişirme ve soğutma grupları imalatı yapan ilk ve tek tam donanımlı üretici firma olduklarını” belirten Karasalih, 2017 yılında Szutest firması tarafından yapılan elektrik testleri neticesinde firma tarafından geliştirilip üretilen poliüretan köpük gövdeli endüstriyel tezgâh ve dik tip soğutucuların CE (Avrupa Uygunluk) belgesi alığını, bu ürünlerin; ülkede, CE belgesi alan “ilk ve tek elektrikli ürünler” olduğunu söyledi.

2007’den bu yana tüzük kapsamında, Güney’e satış yaptıklarını ama bu satışların bir süredir durağanlaştığını anlatan Karasalih, “Ancak son dönemde, pandemiden sonra, TL’nin değer kaybı ile, Kuzey piyasasının Güney’dekilere daha cazip hale gelmesiyle buradaki birçok ürüne Güney’den önemli bir talep oluştu. Bizim ürünlerimiz de talep gören ürünler arasında yer aldı” diye konuştu.

Metin Karasalih, son dönemde, AB standartlarında ürettikleri muhtelif hazırlık, pişirme ve soğutma ekipmanlarıyla, Güney’deki endüstriyel mutfak satıcıları ile son tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt vermeye başladıklarını anlattı.

Karasalih, geçen hafta, Larnaka’da endüstriyel mutfak satışı yapan bir firma ile, bu firmanın teşhir alanında Karsal Endüstriyel Mutfak ürünlerinin yer alması konusunda bir prensip anlaşması yaptıklarını belirterek, “İlk siparişlerimizi aldık, ileriki günlerde ilk teslimatımızı yapacağız. Bu ilk teslimattan sonra ticaretin daha da gelişmesini ümit ediyoruz” dedi.

Karasalih, Güney’de bazı mutfak projelerinde yer aldıklarını da belirterek, geçen ay, Güney’de restoran yatırımları olan bir firmanın Limasol’daki yeni mutfak projesinde endüstriyel soğutma cihaz ve ekipmanları ile yer aldıklarını da kaydetti. Karasalih, bu projede yer almanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Bütünlüklü bir proje idi. Hem şefin hem de yatırımcının ikna olup projenin tamamını bizden alması, bizim açımızdan önemliydi” diye konuştu.

“Hedefimiz; Güney’de endüstriyel mutfak satanlara ve hatta son tüketici olan restoranlara da ulaşmaktır” diyen Metin Karasalih, “Şu anda hazırlığımız hem iç pazara hem Güney’e hem de yakın coğrafyadaki ülkelere endüstriyel pişirme ve soğutma gruplarımızın satışını yapmaktır. Bu hedef doğrultusunda yatırım yapma çalışmaları içerisindeyiz” dedi.

