“Müteahhitleri ödeyin, sarayınızı daha sonra yaparsınız”

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Projesine 14 milyon TL kaynak ayrılmasına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Tatar’a “Önce müteahhitleri ödeyiniz, sarayınızı daha sonra yaparsınız” dedi

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren çok sayıda müteahhide gerek 2020 yılında gerekse 2021 yılında çıkılan ve tamamlanan ihalelerin paralarının ödenmediği ve sektörün ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğu bildirildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer hükümete bir kez daha müteahhitlerin yüz binlerce liralık alacaklarının akıbetini sordu.

ÖDENMEYEN İŞLERİN LİSTESİ

Kamuoyu önünde dayanma gücü kalmayan müteahhitler adına açıklama yaptıklarını kaydeden Gürcafer; Karpaz Meslek Lisesi Ek Derslik İşleri; 41 Adet Muhtarlık Hizmet Binası Yapım Projesi, Ulukışla Çevre Duvarları Yapımı; Lapta Gençlik Kampı Tadilat İşleri, Derince Kültür Evi Çevresi, Halı Saha Alt Yapı Hazırlama, Basketbol Sahası Yapımı, Voleybol Sahası Yapımı, Çevre Düzenlenmesi, Çocuk Parkı ve Fitness Aletleri Alt Zemin Hazırlama Yapımı; Halı Saha Üst Yapı Hazırlama Projesi ve daha birçok işin tamamlandığını hatırlattı.

YETKİLİLERE, “NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?” SORUSU

Tamamlanan söz konusu projelerin ödemesinin yapılmaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a seslenen Gürcafer, “Döviz karşısında eriyen alacaklarımızın ödenebilmesi için ne düşünüyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Cafer Gürcafer, 14 milyon TL kaynak ayrılan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı Projesine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a çağrıda bulundu.

Gürcafer, “Önce müteahhitleri ödeyiniz, sarayınızı daha sonra yaparsınız” dedi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Ciner Construction, Asin İnşaat, Destebaşı Construction, Gersa Construction, Manyeri Construction ve Tandoğan Construction isimli firmaların T.C. finansman kaynaklı projelerinden toplamda 7 milyon 188 bin 187,44 TL alacağı olduğunu kaydetti.

Cafer Gürcafer, “Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’a çağrımızdır. Önce 6 firmanın 2019 yılından beri alacaklı olduğu 7 milyon 188 bin 187,44 TL’lik ödemeyi yapın, sarayınızı sonra inşa edersiniz” dedi.

