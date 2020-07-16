Müteahhitler yollara dökülüyor

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesiyle ilgili 21 Temmuz’da araçlı eyleme gideceklerini açıkladı. Gürcafer, “İmar Planı sadece bir aylığına uzatıldı denildi ama süresiz uzatıldı. Bu bizimle resmen alay etmektir" dedi

Yürürlük süresi dün dolan "Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi- Geçiş Süreci 2 (Değişiklik) Emirnamesi", emirnamedeki tarih ibareleri kaldırılarak aynı koşullarla yeniden yürürlüğe konuldu.

Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yayımlanan emirname, yürürlüğe girdi.

TAK muhabirinin Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’dan aldığı bilgiye göre, Bakanlar Kurulu’nda varılan uzlaşıyla, son günü dün olan emirnamenin boşlukta kalmaması için yürürlükten kalkmasıyla ilgili tarih ibaresi kaldırıldı.

Emirname, İmar Planı yürürlüğe girince yürürlükten kalkacak.

"Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi" ocak ayında altı aylığına uzatılmıştı.

Başbakan Ersin Tatar, geçtiğimiz pazartesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, mevcut şekliyle gelirse, emirnameyi yine imzalamayacağını açıklamıştı.

Öte yandan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesi gerekçesiyle 21 Temmuz’da araçlı eyleme gideceklerini açıkladı.

Gürcafer, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken, bu sırada planın ‘süresiz olarak’ uzatıldığına dikkat çekti. YENİDÜZEN’e konuşan Gürcafer, “İmar Planı sadece bir aylığına uzatıldı denildi ama süresiz uzatıldı. Bu bizimle resmen alay etmektir. Anlaşmalı bir şekilde kavga edip hem bizimle hem halkla dalga geçiyorlar.” dedi.

İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesindeki UBP-HP çatışmasının ‘göstermelik’ olduğunu iddia eden Gürcafer, “Anlaşmazlık varsa nasıl jet hızıyla bu karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Bakanlar Kurulu daha toplantıda iken diğer taraftan Resmi gazete’de karar yayımlandı. Bu nasıl olur?” şeklinde konuştu.

21 Temmuz’da başlatılacak olan araçlı eylem yanında sivil itaatsizlik de yapacaklarını kaydeden Gürcafer, tapu devirlerini ve vergi ödemelerini durduracaklarını, sadece Lefkoşa değil, her bölgede eyleme gidileceğini anlattı.

Gürcafer, “Bu devlete bir kuruş para ödemeyeceğiz. Üstelik tek sorunumuz da İmar Planı değil, yıllardır süregelen ve çözüm bulmayan sıkıntılarımız var, tümü için artık ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.