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Müteahhitler, pazartesi araçlı eylem yapacak

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Müteahhitler, pazartesi araçlı eylem yapacak

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), sorunları çözümlenmediği gerekçesiyle yapacağını duyurduğu eylemlerine pazartesi günü araçlı eylem başlayacağını açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu bugün 18,00’de eylem gündemiyle  toplandı. 

Bir dizi eylem kararı alan KTİMB Yönetim Kurulu, eylemlerine 23 Ağustos Pazartesi günü itibari ile araçlı eylem başlatarak start vereceğini açıkladı, eyleme birçok örgütün de katılımının sağlanması için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

KTİMB’den önceki gün yapılan açıklamada, önceden alınmış olan ve bir süreden beri görüşme yoluyla aşmaya çalıştığı sorunların çözülmemesi, çözülmesi yönünde herhangi bir adımın atılmamış olması, her geçen gün ülkenin sosyal ve ekonomik olarak daha kötüye gitmesi ve buna karşın hükümetin kendi derdine düşkünlük sergileyerek sorunlara karşı umarsızlık sergilemesi gerekçesi ile eylem başlatılacağı kaydedilmişti.

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