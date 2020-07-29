Müteahhitler İçişleri Bakanlığı'nı kapattı

Kıbıs Türk Müteahhitler Birliği'nin dün başlattığı araçlı eylem bugünde devam ederken, müteahhitlerden beklenmedik bir hamle geldi.Müteahhitler Birliği üyeleri Başbakanlık önünde bekleyen kamyon ve iş araçlarını az önce İçişleri Bakanlığı binasının yollarına getierek Bakanlığın giriş çıkışlarını kapattı.Bölgede büyük bir karmaşa yaşanıyor.