Müteahhitler, hükümetle görüşme yapıyor

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği'nin bugün yaptığı araçlı eylem Başbakanlık önünde devam ediyor.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile birlik yönetimi az önce hükümetteki bazı bakanların müsteşarlarıyla görüşmeye girdi.

Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı müsteşarlarıyla masaya oturan müteahhitlerin görüşmesinin sonucu merakla bekleniyor.