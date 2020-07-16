Milletvekilleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçında buluştu
Milletvekilleri, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile empati maçında buluştu
5 0
Alt sıralarda kazan kaynıyor
Alt sıralarda kazan kaynıyor
86 0
 
Survivor 2020 şampiyonu belli oldu
Survivor 2020 şampiyonu belli oldu
17 0
Anne karnındaki bebekte corona virüs tespit edildi
Anne karnındaki bebekte corona virüs tespit edildi
8 0
56 dolara alınan vazo 9 milyon dolara satıldı
56 dolara alınan vazo 9 milyon dolara satıldı
52 0
Cage açıldı, Kıbrıs'ta yer yerinden oynadı
Cage açıldı, Kıbrıs'ta yer yerinden oynadı
479 0
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için bir sergi daha
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için bir sergi daha
34 0
banner460

Müteahhitler, hükümetin atacağı adımlara göre hareket edecek

banner27

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi bölgeleriyle ilgili imar planı çalışmalarında hükümetin atılacak adımları net ortaya koyması durumunda, eylem kararını gözden geçireceklerini açıkladı

Müteahhitler, hükümetin atacağı adımlara göre hareket edecek
16 Temmuz 2020 Perşembe 13:59

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi bölgeleriyle ilgili imar planı çalışmalarında hükümetin atılacak adımları net ortaya koyması durumunda, eylem kararını gözden geçireceklerini kaydetti.

KTİMB’den yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili dün akşam saatlerinde yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirme yapan Gürcafer, “Son 24 saat içerisinde gerçekleşen gelişmeler çözüm arayışı olmakla beraber soruna çare olamamıştır” dedi.

Gürcafer, hükümet ortaklarının halkın karşısına geçerek, bir ay sonrasında ne olacağı, planın içeriğinde anlaşılamaması durumunda ekonominin önünü açmak için atılacak adımları net olarak ortaya koymaları durumunda eylem kararını gözden geçireceklerini açıkladı.

Cafer Gürcafer, aksi takdirde eylem programlarının yürürlükteki gibi devam edeceğini vurguladı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, dün yaptığı basın açıklamasında, dün süresi dolan emirnamenin yeniden uzatılması üzerine eylem yapacaklarını açıklamıştı.

banner342
Hayvancılardan Tarım Bakanlığı'na 14 siyah çelenk
Hayvancılardan Tarım Bakanlığı'na 14 siyah çelenk
9 0
Esnaf Lokmacı'da eyleme gidiyor
Esnaf Lokmacı'da eyleme gidiyor
11 0
Eski bakan, Mersin'den KKTC'ye yüzecek
Eski bakan, Mersin'den KKTC'ye yüzecek
31 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.