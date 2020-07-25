banner411
banner69
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
35 0
34 0
 
Club Q’dan Gazapizm geçti
Club Q’dan Gazapizm geçti
36 0
Kırıkkale hedefe odaklandı
Kırıkkale hedefe odaklandı
59 0
38 0
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
89 0
24 0
banner460

Müteahhitler Birliği hükümetin istifası talebiyle eylem yapacak

banner27

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, 28 Temmuz Salı günü Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak. Birlik Yönetimi, gerçekleştirecekleri eylemde tek taleplerinin, Hükümetin istifası olduğunu duyurdu.

Müteahhitler Birliği hükümetin istifası talebiyle eylem yapacak
 
 
 
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden (KTİMB) yapılan yazılı açıklamada, 21 Temmuz’da gerçekleştireceklerini duyurdukları ve yaşanan bazı gelişmeler üzerine erteledikleri büyük eylemi, 28 Temmuz Salı günü yapacakları belirtildi.
Toplanarak gelişmeleri değerlendiren KTİMB Yönetim Kurulu, Mağusa - İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında verilen sözlerin tutulmaması üzerine ertelenen eylemi gerçekleştirme kararı üretti.
Birlik Yönetimi, gerçekleştirecekleri eylemde tek taleplerinin Hükümetin istifası olduğunu belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.