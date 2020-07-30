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Mütahitler Birliği'nin araçlı eylemi devam ediyor

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Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin emirnameyle ilgili önerilerinin dikkate alınmaması ve verilen vaatlerin yerine getirilmemesi nedeniyle Başbakanlık önündeki eylemi İçişleri Bakanlığı önüne de yayılarak devam ediyor.

Mütahitler Birliği'nin araçlı eylemi devam ediyor

 

BİRLİK YETKİLİLERİ 10.30’DA BAŞBAKAN ERSİN TATAR’LA GÖRÜŞECEK

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin emirnameyle ilgili önerilerinin dikkate alınmaması ve verilen vaatlerin yerine getirilmemesi nedeniyle Başbakanlık önündeki eylemi İçişleri Bakanlığı önüne de yayılarak devam ediyor.

Birlik temsilcilerinin İçişleri Bakanı ve hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin bayram süresince de süreceği kaydedildi.

BAYRAM BOYUNCA ARAÇLAR BAŞBAKANLIK VE İÇİŞLERİ ÖNÜNDE KİLİTLENECEK

Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Erdim Oras, dün akşam üyelere yönelik yayınlanan mesajda belirtildiği gibi, Bayram süresince üyelerin eylem alanında olmalarına gerek olmadığını bu süre zarfında araçların İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık önünde kilitli şekilde bekletileceğini kaydetti.

Oras, yapılacak görüşmelere bağlantılı olarak bayram sonrasında Salı günü eylem planına yeniden şekil verileceğini belirterek üyelere kararlı duruşlarından dolayı teşekkür etti.

Oras, bugün 10.30’da Başbakan Ersin Tatar’la görüşeceklerini de söyledi.

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