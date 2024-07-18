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Musul'daki 'Cehennem kuyusu' 10 yıl sonra açıldı

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Binden fazla ceset var... Tek tek çıkartılıyor

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Musul'daki 'Cehennem kuyusu' 10 yıl sonra açıldı
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Telafer ilçesinin yaklaşık 10 kilometre güneyinde bulunan ve yöre halkı tarafından "Allav Anter" kuyusu olarak bilinen 100 metreden daha derin olan kuyuya terör örgütü DEAŞ "Cehennem Kuyusu" adını vermişti. DEAŞ, bölgenin kontrolünü ele geçirdiği 9 Haziran 2014'ten sonra infaz ettiği binlerce insanı bu kuyuya attı. Türkmenler, DEAŞ tarafından kaçırılan ve akıbetleri hakkında bilgi edinemedikleri yakınlarının bu kuyuya atıldığını bildiriyor.

10 YIL SONRA AÇILDI, CESETLER ÇIKARTILIYOR

Türkmen kurum, dernek ve sivil toplum örgütlerinin girişimiyle bu toplu mezar Irak hükümeti tarafından 10 yıl aradan sonra açıldı ve cesetler çıkarılmaya başlandı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

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