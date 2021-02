Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi Amiri Halil Karagil, paket servise 4 bin 400 lira ceza kesilmesiyle ilgili açıklama yaptı: “Müşteri dükkanda tespit edildi, ilk etapta uyarı yapılıp dışarıya çıkarıldı, aracına bindiği zaman bu kez de paket araçtan teslim edilince ceza yazıldı”



Mağusa’da faaliyet gösteren Komagene isimli restorana Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda belirtilen koşullara uymadığı tespit edilip Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi tarafından kesilen 4 bin 400 TL tutarındaki ceza ile ilgili Zabıta Birimi Amiri Halil Karagil, Kıbrıs Postası’na konuştu.

Karagil, olayın Sosyal Medya üzerinden söz konusu restoran işletmecisinin eşi tarafından paylaşılan videoda anlatıldığından ibaret olmadığını açıkladı. Bakanlar Kurulu Kararı’nda işletmeler için al ve git usulüne değil, paket servise izin verildiğini söyleyen Halil Karagil, “Müşteri dükkanda tespit edildi, ilk etapta uyarı yapılıp dışarıya çıkarıldı, aracına bindiği zaman bu kez de paket araçtan teslim edilince ceza yazıldı” dedi.

Koronavirüs ile genelde ülke olarak, özelde ise Gazimağusa Belediyesi olarak mücadelenin devamına vurgu yapan Karagil, bu bağlamda alınan son kararlara göre işletmelerin online ve telefoniyen sipariş ile paket servis yapmasına izin verildiğini anımsattı.

Komagene isimli işletme ile ilgili Serdar Demir’in Sosyal Medya üzerinden paylaştığı video da hazırlanan paketin kapı önüne gelen müşteriye aracında teslim edildiğini ve kendisine hiçbir uyarı yapılmadan, söz konusu asgari ücret tutarındaki cezanın kesildiğini iddia ettiğini kaydeden Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi Amiri Halil Karagil, görevli zabıta memurunun söz konusu bölgede denetimde bulunduğunu belirterek, “söz konusu işletmenin müşterisi, zabıtamız tarafından dükkan içerisinde tespit edildi. İlk etapta yapılan uyarı ile müşteri dışarıya çıkarılırken, işletme yetkililerine de telefoniyen veya online sipariş almaları ve dükkan kapısının kapalı olması gerektiği hususunda uyarı yapıldı. Tüm bunlar da paylaşılan videoda bahsedilen kamera kayıtlarında olması gereken kanıtlardır” şeklinde konuştu.

Müşterinin dükkandan çıkarılarak gerekli uyarıların yapıldığını kaydeden Karagil, “Bakanlar Kurulu Kararı’nda işletmeler için paket servis yapması hususunda izin verildi, Sokağa Çıkma Yasağı ihlallerini önlemek amacı ile take away ( al ve git) usulü değil, Zabıta Birimi çalışanımız işletme yetkililerine de uyarılarını yaptığı sırada, müşteri aracına gitti ancak bu kez de hazırlanan paket al ve git usulü müşteriye aracında teslim edildi” dedi.

Karagil, “Biz günlerdir kontroller sırasında işletmelere ve şahıslara uyarılarımızı yapıyoruz, bu iş yerine de ilk anda uyarılar yapıldı ancak bu kez de Bakanlar Kurulu Kararı’nın sadece paket servis iznine aykırı davranıldı. Başka bölgelerde özellikle Lefkoşa’da her gün iş yerlerinin kapatıldığı haberlerini görüyoruz. Biz suç işlememize rağmen, bu zor dönemde işletmenin mağduriyet yaşamaması adına işletmeye 24 saatlik kapatma kararını uygulamamızın yanında, söz konusu müşteriye de kurallara uymadığı için gereken cezayı kesmeyip uyarı yapmakla yetindik. Ancak sağlık ve toplum sağlığı her şeyden önce gelir” şeklinde konuştu. Karagil kesilen cezaların Gazimağusa Belediyesi ile de bir bağlantısının olmadığını kaydederek, cezaların Vergi Dairesi’ne ödenmesi kanalı ile Devlet hazinesine iletildiğini açıkladı.