Mustafa Gürsel ve Kiriakos Andreu “ölene dek kayıpları arıyor”

Haravgi Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) kayıp yakınları olmamasına karşın kayıp mezarlarının bulunması için çalışan Mustafa Gürsel ve Kiriakos Andreu ile yaptığı ve dün servis ettiği söyleşiyi “Bir Kıbrıslı Türk ve Bir Kıbrıslı Rum Ölene Kadar Kayıpları Arıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre Andreu 1974’te 16 yaşındayken tutuklanıp esir düştüğünü, EOKA B üyelerinin Muratağa Atlılar ve Sandallar toplu katliamlarından sonra bazı Kıbrıslı Türkler tarafından iki kez öldürülmeye çalışıldığını, birinden bir Kıbrıslı Türk, ötekinden bir Türk subay tarafından kurtarıldığını anlattı. Andreu, yaşadıklarının ardından yardımcı olmaya karar verdiğini ve 1964’te öldürülen Akdoğanlı 3 Kıbrıslı Türkün mezarını gösterdiğini ve aynı yöntemle 6 Akdoğanlı ve diğer kayıpların mezarlarına ulaşıldığını söyledi. Kiriakos Andreu özetle şunları da söyledi:

“Bir kayıp yakınının, yakını bulunduğunda gözlerinde oluşan huzur paha biçilemez. Bu acıyı biz Kıbrıslılar bitirmeliyiz. Bu insanî konunun olduğu gibi kalmasına müsaade edemeyiz. KŞK suçlu aramıyor. Kayıplardan geri kalanları arıyor. Yarısını bulduk, bu ayıp.”

Gazeteci Mustafa Gürsel’in ise 1974’te 14 yaşında olduğunu, askerliğini 1983-85 döneminde St. Hilarion bölgesinde yaptığını, emrindeki erlere çevre temizliği yaptırdığını ve bu kapsamda bölgedeki bir kömür ocağında insan kemikleri ve kullanılmamış mermiler bulduğunu anlattığını yazan gazete şunları ekledi:

“Asker kayıp kemiklerinin başka bir yere gömülmesini emretti. Sevgül’ün (Uludağ) makalelerini okuyunca konuşmaya karar verdi. İkinci mezarın olduğu yeri gösterdi. Böylece kemikler ve kendisine ulaşan başka kemikler bulundu. Mustafa Gürsel’in en büyük arzusu KŞK çalışmalarının durmaması. ‘Kıbrıslılar olarak birbirimize yaptığımız kötülüklerden ve bazılarının konuşmamakla kötülük yapmaya devam ediyor olmasından utanmalıyız. Öleceğiz ve bizden sonra birçok nesil kayıplarını arayacak’ dedi.”

