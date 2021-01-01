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Mustafa Çağatay İlkokulu'nda pozitif vaka 4 oldu

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Mustafa Çağatay İlkokulu'nda pozitif vaka 4 oldu
Ülkemizde son günlerde özellikle okullarda artan yerel bulaş nedeniyle endişe büyürken, özeellikle 2 ilkokulda görülen yeni vakalar dikkat çekiyor.
9 Eylül İlkokulu'nda patlak veren yerel bulaş sonrasında Girne'deki Mustafa Çağatay İlkokulu'ndaki pozitif vaka sayısı da son 2 günde 4'e ulaştı.
Güvenilir kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre ilk olarak bir öğretmenin pozitif olarak açıklandığı Mustafa Çağatay İlkokulu'nda dün 2 öğrencinin yeni tip koronavirüs olduğu tespit edilirken bugün de bir öğretmenin daha pozitif olduğu bildirildi. 
Mustafa Çağatay İlkokulu'ndaki tüm öğretmenlerin bugün sabah sabah karantinaya alındıkları aldığımız bilgiler arasında.
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