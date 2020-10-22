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Mustafa Akıncı seçim giderlerini açıkladı

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Mustafa Akıncı seçim giderlerini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı görevini cuma günü devredecek olan 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçim masraflarını açıkladı.

Akıncı’nın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, kampanya süresince 1.939.082,35 TL’si bağışlar, 96.850,45 TL’si ise ayni katkılar olmak üzere toplam 2 milyon 35 bin 932 Türk Liralık harcama yapıldı.
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın seçim harcamalarına ilişkin detaylar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Bağışlar 1.939.082,35
Ayni Katkılar 96.850,45
Toplam Gelirler 2.035.932,80
 
Cari Giderler Tutar (20 Ekim 2020)
Elektrik-Isıtma Giderleri 3.197,57
Kira Giderleri 64.240,00
Temizlik-Hizmet Görevlisi Giderleri 6.383,70
Kırtasiye Giderleri 1.618,96
Bilgisayar Kullanım Giderleri 2.132,50
Kiralanan Binalar Bakım Onarım Giderleri 35.387,00
Küçük Demirbaş Giderleri 2.620,00
Verilen Depozitolar 2.040,00
Belediye-Su 517,65
İletişim (Haberleşme) Gideri 10.450,00
Telefon Giderleri 3.012,83
Banka Masrafları 678,53
Cari Giderler Toplamı 132.278,74
Diğer Seçim Giderleri  
Sosyal Etkinlik-İzaz İkram Giderleri 28.732,56
Hizmet Alım Gideri(Dijital Paz-Grafik Tasarım) 302.315,57
Ses Düzeni 68.440,00
Kiralık Araba-Taşımacılık-Akaryakıt 5.555,50
Fotoğraf-Video Çekimi 133.138,00
Bilboard 467.660,00
Sosyal Medya(Facebook-Instagram-Youtube-Google) 199.621,43
Reklam (Gazete+Web Gazete+TV+Web TV) 328.822,50
Promosyon Malzemesi ve Baskı  Giderleri 179.833,00
Pankart-Tabela-Afiş-Pano Yapımı 159.765,50
Müzik (Seçim müziği+ Bando) 26.920,00
Çiçek Giderleri 2.100,00
YSK Seçmen Listeleri Alımı 750,00
Diğer Seçim Giderleri Toplamı 1.903.654,06
Toplam Giderler 2.035.932,80

 
 

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