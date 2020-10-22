Mustafa Akıncı seçim giderlerini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı görevini cuma günü devredecek olan 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçim masraflarını açıkladı.
Akıncı’nın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, kampanya süresince 1.939.082,35 TL’si bağışlar, 96.850,45 TL’si ise ayni katkılar olmak üzere toplam 2 milyon 35 bin 932 Türk Liralık harcama yapıldı.
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın seçim harcamalarına ilişkin detaylar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:
|Bağışlar
|1.939.082,35
|Ayni Katkılar
|96.850,45
|Toplam Gelirler
|2.035.932,80
|Cari Giderler
|Tutar (20 Ekim 2020)
|Elektrik-Isıtma Giderleri
|3.197,57
|Kira Giderleri
|64.240,00
|Temizlik-Hizmet Görevlisi Giderleri
|6.383,70
|Kırtasiye Giderleri
|1.618,96
|Bilgisayar Kullanım Giderleri
|2.132,50
|Kiralanan Binalar Bakım Onarım Giderleri
|35.387,00
|Küçük Demirbaş Giderleri
|2.620,00
|Verilen Depozitolar
|2.040,00
|Belediye-Su
|517,65
|İletişim (Haberleşme) Gideri
|10.450,00
|Telefon Giderleri
|3.012,83
|Banka Masrafları
|678,53
|Cari Giderler Toplamı
|132.278,74
|Diğer Seçim Giderleri
|Sosyal Etkinlik-İzaz İkram Giderleri
|28.732,56
|Hizmet Alım Gideri(Dijital Paz-Grafik Tasarım)
|302.315,57
|Ses Düzeni
|68.440,00
|Kiralık Araba-Taşımacılık-Akaryakıt
|5.555,50
|Fotoğraf-Video Çekimi
|133.138,00
|Bilboard
|467.660,00
|Sosyal Medya(Facebook-Instagram-Youtube-Google)
|199.621,43
|Reklam (Gazete+Web Gazete+TV+Web TV)
|328.822,50
|Promosyon Malzemesi ve Baskı Giderleri
|179.833,00
|Pankart-Tabela-Afiş-Pano Yapımı
|159.765,50
|Müzik (Seçim müziği+ Bando)
|26.920,00
|Çiçek Giderleri
|2.100,00
|YSK Seçmen Listeleri Alımı
|750,00
|Diğer Seçim Giderleri Toplamı
|1.903.654,06
|Toplam Giderler
|2.035.932,80