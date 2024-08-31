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Mustafa Akıncı korkuttu

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Mustafa Akıncı korkuttu
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4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün aniden rahatsızlanarak kaldığı otelden ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edildi. Küçük bir baygınlık geçirdiği belirtilen Akıncı'nın yapılan tetkiklerinde ciddi bir duruma rastlanmadığı açıklandı. Akıncı'nın 24 saat müşahede altında kalacağı bildirildi.
Dinçyürek: "Akıncı'nın sağlık durumu iyi"
Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu müşahede altında tutulduğunu söyledi.

TAK muhabirine açıklama yapan Dinçyürek, Mustafa Akıncı'nın bugün bazı şikayetlerle Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğunu belirtti.

Gerekli ileri tetkikler yapılarak, uzman doktorların da görüşleri doğrultusunda Akıncı'nın tedavisine başlandığını kaydeden Dinçyürek, Akıncı'nın gözetim altında olduğunu ifade etti.

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