Mülteciler Türkiye’ye teslim edildi

Sadrazamköy’ün 8 deniz mili kuzeyinde önceki sabah saat 11.00 sularında içerisinde 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatörün bulunduğu düzensiz göçmen teknesi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bağlı Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edildi.
Fark edilen düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Sahil Güvenlik ekiplerini görünce rotasını kuzeye çevirerek, Türkiye’ye doğru seyre başlattı.
Ancak Sahil Güvenlik gemisi tekneyi yakaladı.
Bahsekonu tekne ve şahıslar Türkiye sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine teslim edildi.