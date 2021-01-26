Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler karantinaya gitmek istemedikleri gerekçesiyle Metehan’da eylem gerçekleştirdi, eyleme aileler de çocuklarıyla gelerek destek verdi

Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler karantinaya gitmek istemedikleri gerekçesiyle dün Kermiya geçiş noktasında eylem gerçekleştirdi.İş çıkışı pankartlarla barikata gelen işçiler, karantinaya otellerine gitmek istemedi.Gerçekleşen eyleme aileler de ellerindeki pankartlarla destek verdi.Gerçekleşen eylemde "Üst Komite adil ol", Bizler mülteci değiliz", "Kapıları açın" , Emekçinin yeri karantina oteli değil evidir" şeklinde pankartlar açıldı.Güney’de çalışan işçiler, 13 Ocak’tan bu yana otobüslerle karantina otelinden barikata, barikattan karantina oteline gelip gidiyor.Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği üyeleri Metehan Sınır Kapısı’nda toplanarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ‘istedikleri kararları’ duyurana kadar eylem yapacak.Polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri aldığı eylemde, sınırlardaki kararlar nedeniyle işinden atılan işçiler kuzeyden, işlerine gidip dönüşte kuzeydeki otellerde konaklayan işçiler ise ara bölgede durarak eylem yaptı.Eylemin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi işçiler lehine karar alana kadar süreceği ifade ediliyor.