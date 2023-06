Mükelleflere terhis töreni

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nde, Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden görev süresi bitenlere plaket takdiminin yapıldığı “terhis törenine” katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli bir çalışma mekanizmasına sahip sivil savunmanın çok daha ileri noktalara taşınması önceliğimizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, halkın bekası, ülkenin savunması ve her türlü doğal afete karşı verilen mücadelenin ne denli önemli olduğuna vurgu yaparak, “Teknolojiyi ve dünyayı yakından takip eden, her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli bir çalışma mekanizmasına sahip, öncü ve örnek bir kurum olma özelliği taşıyan Sivil Savunma Teşkilatı’nın kurumsal yapılanmasının çok daha ileri noktalara taşınması, önceliğimiz olmalıdır” şeklinde konuştu.