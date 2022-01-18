Muhtarlar Karavezirler’i ziyaret etti

Muhtarlar Birliği Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve bölge muhtarları bugün (18.01.2022), Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.
Bölge gelişiminin ve halka daha sağlıklı hizmet götürülmesi konularının konuşulduğu ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ali Karavezirler, tüm muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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