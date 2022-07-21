“Muhalif sesler susturulmak isteniyor"

Basın Emekçileri Sendikası(Basın-Sen), Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası için hazırlanan değişikliklerin ifade özgürlüğüne el uzatma anlamına geldiğini, değişikliklerin anti demokratik olduğunu savundu.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, görüş ve önerilerin alınması için Resmi Gazetede yayımlanan Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, değişiklikleri "toplumun ifade özgürlüğüne bir kez daha el uzatma” olarak değerlendirdi.

Kişmir, tasarıdaki düzenlemelerle internet üzerinden yayın yapan programlar ve programcıların hedef alındığını, tasarının “birçok antidemokratik maddeler içerdiğini” ve “muhalif seslerin susturulmak” istendiğini savundu.

İnternet üzerinden herhangi bir platformda yayın yapacak ola bir işletmecinin ödenmiş sermayesinin 2 milyon TL’den az olmayacağı yönündeki değişiklik maddesine de işaret eden Kişmir, haber içerikli yayınlarda yorumların da yasaklamak istendiğini ileri sürdü.

İnternet üzerinden yayın yapan Web TV’lerin başvuru ücretinin 30 bin TL, yıllık lisans yenileme ücretinin de 12 bin TL olarak düzenlendiğine işaret eden Kişmir, “Ülkemiz basının susturulması girişimlerine karşı bugüne kadar vermiş olduğumuz haklı mücadelemizi bu yasa tasarısı karşısında da vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sendika avukatımız ve tüm paydaşlarımız ile birlikte sürdüreceğimiz mücadelemizde; hukuki itiraz hakkımız başta olmak üzere, tüm eylemlilik haklarımızı da kullanıp, bu açık müdahalenin yasalaşmaması için karşısında duracağız” dedi.