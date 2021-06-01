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Muhalefetten anlayış bekliyoruz

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Bakan Arıklı, ellerinden geleni yaparak zammı ertelemeye ya da yapmamaya çalıştıklarını ancak belli bir noktaya kadar dayanma limitleri olduğunu söyledi

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Muhalefetten anlayış bekliyoruz
 
Mecliste konuşan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hiçbir hükümetin zam yaparken zevkle yapmadığını, zammın şartlar öyle gerektirdiği için yapıldığını söyledi.
İş başına geldiğinde “ücret artıramazsak hayatı ucuzlatmalıyız” görüşünü dile getirdiğini belirten Arıklı, ülkeye tedarik yapan firmalara uyarılar yaptığını, sebze ve gıda malzemelerinin Türkiye il başa baş gittiğini belirtti.
Arıklı, Belediyeler Yasası’nda değişiklik yaparak, denetim yapmalarına, ceza yazmalarına yönelik yetki verileceğini, ayrıca Türkiye Ticaret Bakanı’nın 3 Haziran’da KKTC’ye geleceğini ve Serbest Ticaret Anlaşması’na yönelik bir adım daha atılacağını belirtti.
Arıklı, ülkede üretilmeyen malların ülkeye girişinde maliyet baskısının azaltılacağını söyledi.
Akaryakıt fiyatlarının hükümetlerin keyfi ayarlamalarıyla gerçekleştirilmediğini, tüzük gereği 15 günde bir ayarlama yapıldığını söyleyen Arıklı, dolar bazında, petrol varilde büyük artış yaşandığını kaydetti.
Arıklı, ellerinden geleni yaparak zammı ertelemeye ya da yapmamaya çalıştıklarını, belli bir noktaya kadar dayanma limitleri olduğunu, muhalefetten anlayış beklediklerini belirtti.
 
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