Muhalefet vekilleri ne dedi?

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından muhalefet ilk tepkisini sosyal medya üzerinden verdi. Bu hükümetin zaten ‘can çekiştiğini’ söyleyen vekiller, istifayı geç kalınmış olarak değerlendirdi. Muhalefet vekilleri “esas mücadele şimdi başlıyor” dedi.

İşte bazı muhalefet vekillerin sosyal medya paylaşımları:“Kurulduğu günden bugüne kadar sayısız yasaya aykırılık usulsüzlük yapan ve yapılmasına müsaade eden toplumun menfaatine olacak herhangi bir icraat yapmayan, değil toplumun mecliste kendi vekillerinin bile desteğini alamayan azınlık hükümeti sonunda malumu ilan etti. Yamalı bohça azınlık hükümeti istifa ederek toplumum önünü açtı. En sonunda doğru bir karar alarak ülkenin hayrına olacak şekilde hükümet bitti.Bundan sonra yapılması gereken, ülkenin tüm sıkıntılarını göz önünde tutarak toplumun sıkıntılarına çare olacak, ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak ve sahipsiz kalan memleketimizi ayağa kaldıracak şekilde çalışmaya devam etmektir. Bu memleket bizimdir”.“İrademizi, demokrasimizi, kurumlarımızı, kendi kendimizi yönetme ve bu ülkede hep birlikte insanca yaşama hakkımızı gasp edenler istifa etti ama vermemiz gereken mücadele bitmedi. Yurdumuza sahip çıkma zamanıdır”.“Bu hükümet ülkenin dibe vuruşunun son noktasıydı! Bundan ötesi düşünülemez! Artık yukarı çıkmak için mücadele startı verildi.E hat, şimdi sıra toplumda! Bu yaşananları başından sonuna muhakeme etme, ne istediğine karar verme ve geleceğini şekillendirme zamanıdır”.“Kendini olmadığı bir şeymiş gibi sanan hükümet giderken bile ne olduğunu anlamadı.İstifa etmiş!Hayır, yapıştırıcı buraya kadar tutmuştu, artık bıraktı.İstifa etmediniz efendiler, dağıldınız!Darmadağın ettiğiniz memleketin, enkazı altında ezim ezim oldunuz...”“10 ay gibi kısa bir süre içerisinde; doğru hiçbir karar alamayan, hukuk ihlalini bir alışkanlık haline getiren, şaibe kokularının eksik olmadığı, şantiyeye çevireceğiz derken ülkeyi enkaza çeviren, kurumlarımızı bilinçli bir şekilde iflasın eşiğine getiren, piyasayı ucuzlatacağım derken tarihi zamlara imza atan, halkın alım gücünü yerlerde süründüren, Kıbrıs Türk toplumunun kendine olan özgüvenini kaybetmesi için özel çaba gösteren sözde "hükümet" ilk kez doğru bir karar alıp istifa ediyor. Gitmeleri önemli idi, ama geri gelmemeleri daha önemli. Esas mücadele şimdi başlıyor”