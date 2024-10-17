"Muhalefet, hazırlık yapmalı"

CMIRS Direktörü Mine Yücel, muhalefetin hazırlıklarını yapması ve yönetime geldiği zaman sorunları nasıl çözmeyi planladığını seçmene iyi anlatması gerektiğini vurguladı

Anketi değerlendiren CMIRS Direktörü Mine Yücel, söz konusu anketin Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan krizden önce yapıldığını vurguladı.

Yücel, ülkede böyle bir yönetim zaafiyeti varken muhalefetin de hazırlıklarını yapması gerektiğini anlattı.

Mine Yücel'in anket değerlendirmesi şöyle:

"Çalışmalarımız uzun zamandır ülke yönetiminde ciddi bir zaafiyet olduğunu göstermektedir. Buna karşılık hemen hemen tüm anketlerde olası bir seçimde en yüksek oy alacak parti olarak UBP ortaya çıkmakta idi. Mart 2024 çalışmamızda bu durum değişmiş ve CTP uzun zaman sonra ilk kez birinci parti durumuna gelmiştir. Haziran 2024 ve son çalışmamız olan Eylül 2024 anketlerimizde de durum değişmemiş, CTP birinci parti olmaya devam etmiştir.

Unutulmamalıdır ki bu çalışma son meclis krizinden önce tamamlanmıştır. Son krizin siyasi partilere herhangi bir yansıması olup olmayacağını zaman gösterecek olmasına rağmen genel olarak siyasete güveni daha da zedelediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Ülkede böyle bir yönetim zaafiyeti varken muhalefetin de hazırlıklarını yapması ve yönetime geldiği zaman sorunları nasıl çözmeyi planladığını seçmene iyi anlatması gerekmektedir. ‘Gelen parti, giden parti tümü ayni’ söylemini eleştiren muhalefet partilerinin şu anda yönetimde olanlardan ne şekilde farklı olduklarını topluma anlatma ihtiyaçları vardır. "

