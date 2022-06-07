Muhalefet, geri adım attırdı

Muhalefetin tepkisi sonuç verdi. Hükümet, özgürlükleri daraltan Ceza Yasası, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında değişiklikler öngören üç tasarının ivediliğini geri çekti



Düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan, kamuda ciddi tepkiye neden olan, Ceza Yasası, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında değişiklikler öngören üç tasarı ivedilik talebiyle dün Meclis’e getirildi.

Üç yasa tasarısının ivedilik talebi dün Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Ancak muhalefetin tepkisi sonuç verdi, hükümet özgürlükleri daraltan yasal değişikliklerin ivediliğini geri çekti.

Muhalefetin ve basın kuruluşlarının tepkisini çeken yasa önerisinin ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve hatta gazetecilerin haber yapma haber verme özgürlük alanlarının kısıtlanabileceği düşünülüyor.

Muhalefetin ciddi baskı uyguladığı iktidar geri adım attı. Başbakan Ünal Üstel’in ılımlı yaklaşımı ise dikkatlerden kaçmadı. Üstel yaşanan gerginlik üzerine meclis kürsüsüne çıkarak mecliste temsil edilen siyasi partilerin hukukçu vekillerinden bir çalışma grubunun bir hafta yasa tasarısının çalışılması önerisinde bulundu.

Üstel, muhalefet ve iktidarın yanı sıra HP Milletvekili Ayşegül Baybars’ın da içerisinde bulunduğu bir çalışmada yer alarak, yasa tasarılarının haftaya Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirilmesini önerdi.

Üstel, gündeme getirilen yasa tasarılarının güncelleşmesi gerektiğini, bazı eksiklikler, fazlalıklar olabileceğini dile getirdi, “Teknik insanların hazırladığı yasayı buraya getirdiler. Hepsini bir anda iyileştirmek için getirdik” dedi.

Üstel’in ardından Meclis Başkanı Töre, 3 yasa tasarısının bu oturumda görüşülmesinin geri çekildiğini açıkladı.



