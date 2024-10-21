"Muhalefet, erken seçim istemiyor olabilir mi?"

Ekonomist Prof. Dr. Engin Kara, Meclis Başkanlığı seçimlerinde iki sorun olduğunu, birincisinin; seçimin Anayasa'da belirtilen 10 günlük süreyi aştığını, ikincisinin ise, son seçimlerde üç pusulada kullanılan oyda sorun olduğunu belirtti

İkinci sorunun teknik bir konu olduğuna işaret eden Prof. Dr. Kara, "En iyi ihtimalle başkan seçiminin yenilenmesini gerektirecek bir durum, ancak direkt olarak erken seçime yol açmaz. Belki de bu, UBP açısından stratejik bir hamleydi. UBP'deki farklı gruplar arasında pazarlıkların tamamlanması için zamana ihtiyaç vardı ve bu zaman böylece sağlanmış oldu" dedi.

Birinci konunun ise doğrudan Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Engin Kara, "Anayasa'da bu durumda ne yapılması gerektiği belirtilmemiş, ama 10 günlük bir süre konulmuş. Bu durum, erken seçimi zorlayacak bir konu" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar "gayrimeşru hükümet" denildiğini, şimdi ise muhalefetin ve Meclis'in meşruluğunun sorgulanır hale geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Engin Kara, şunları kaydetti:

"Muhalefetin mecliste boş sandalyelere yaptığı konuşmaların bile anlamını yitireceği bir duruma geldik.

Muhalefetin Anayasa ihlali yerine ikinci konuyu odak noktası yapması ilginç.

Neden acaba? Muhalefet erken secim istemiyor olabilir mi?"

Ekonomist Engin Kara, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Meclis Başkanlığı seçimlerinde iki sorun var. Birincisi, seçim Anayasa'da belirtilen 10 günlük süreyi aşmış durumda. İkincisi ise, son seçimlerde üç pusulada kullanılan oyda sorun var.

İkinci sorun teknik bir konu; en iyi ihtimalle başkan seçiminin yenilenmesini gerektirecek bir durum, ancak direkt olarak erken seçime yol açmaz. Belki de bu, UBP açısından stratejik bir hamleydi. UBP'deki farklı gruplar arasında pazarlıkların tamamlanması için zamana ihtiyaç vardı ve bu zaman böylece sağlanmış oldu.

Birinci konu ise doğrudan Anayasa'ya aykırı. Anayasa'da bu durumda ne yapılması gerektiği belirtilmemiş, ama 10 günlük bir süre konulmuş. Bu durum, erken seçimi zorlayacak bir konu.

Şimdiye kadar "gayrimeşru hükümet" deniliyordu. Şimdi ise muhalefetin ve meclisin meşruluğu sorgulanır hale geldi. Muhalefetin mecliste boş sandalyelere yaptığı konuşmaların bile anlamını yitireceği bir duruma geldik.

Muhalefetin Anayasa ihlali yerine ikinci konuyu odak noktası yapması ilginç.

Neden acaba? Muhalefet erken seçim istemiyor olabilir mi?"