banner583
Fener zirveye ortak oldu
Fener zirveye ortak oldu
13 0
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
20 0
 
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
26 0
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
207 0
22 0
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
20 0
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
32 0
banner529
banner570

Muhaceret Dairesindeki tüm işlemler için online randevu sitemi devrede

banner476

banner624
Muhaceret Dairesindeki tüm işlemler için online randevu sitemi devrede
banner630

İçişleri Bakanlığı internet sitesinde, Muhaceret Dairesi uhdesindeki tüm işlemler için randevu alınabilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yayınlanan bildiride, Muhaceret Dairesindeki işlemlerin daha hızlı yürütülebilmesi ve temas olasılığını daha da aşağıya çekmek için, Muhaceret Dairesi uhdesindeki tüm işlemler için online randevu sisteminde düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Muhaceret Dairesi’nde yapılacak işlemler için randevu formu, https://randevu.icisleri.gov.ct.tr  adresinden indirilebilir.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.