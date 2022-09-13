İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’ne, Erhan Akar atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnameye göre, Akar’ın yeni görevi yarın başlayacak.
Akar’ın, İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü görevinden alındığına dair kararname de yayımlandı.
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