Muhaceret cezasına düşmüş olanlar için yeni düzenleme

Başbakan Ünal Üstel, muhaceret cezasına düşenler için ceza indirimi öngören Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nda, uygulamada yaşanan bazı mağduriyetler nedeniyle yeniden düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel yaptığı açıklamada, 11 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası ile çeşitli statülerde olup muhaceret cezasına düşen kişiler için cezalarda indirim yapmak suretiyle bir düzenlemeye gidildiğini ancak uygulamada yeni taleplerin olduğunu ve bir takım mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bunu değerlendirerek, bir takım önlemler alındığını dile getirdi.

“SOS çocuk köyü ve devlet himayesinde bulunanlar ile engelli bireylerin mağduriyetleri giderildi”

Başbakan Üstel açıklamasında şunları kaydetti:

"Devletin elde edeceği gelir kaybını önlemek için birikmiş taahhuk eden para cezalarının tahsil edilmesine olanak sağlanması amacıyla 61/2024 sayılı Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nda belirtilen diğer kurallar doğrultusunda ve af süresi kapsamında başvuru yapmaları sağlanmıştır.

Ülkemizde S.O.S Çocuk Köyünde ve/veya Devlet himayesinde bulunan 18 (on sekiz) yaşından küçük veya 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olanlar, S.O.S Çocuk Köyünden ve/veya Devlet himayesinden çıkıp ülkede ikamet edip herhangi bir sebeple cezaya düşenler, ülkede ikamet izinsizlikten dolayı cezada olanlar, ülkede cezada bulunan 18 (on sekiz) yaşından küçük çocuklar, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde belirtilen engelli kişiler, yürürlükteki 1 aylık brüt asgari ücretin %10’u tutarında para cezasını ödemeleri koşuluyla geri kalan para cezasından muaf tutulmuştur.

Yurt dışında olup KKTC’de aile bağı (eş, anne, baba, kardeş, çocuk) olan ve KKTC’de izinsiz olarak bulunduğu tespit edilerek girişine engel konulan kişiler ise 1 asgari ücret ödemek koşuluyla para cezasının geri kalanından muaf tutulmuştur.

Bu doğrultuda hazırlanan Yasa Gücünde Kararname 27 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir."