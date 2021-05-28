Muhaceret bilgilerini talep ettik

HP Başkanı Özersay, Adalı cinayetiyle ilgili ismi geçenlerin cinayet günü ya da sonrasında ülkeye girip girmediklerine ilişkin muhaceret bilgilerini talep ettiklerini açıkladı



HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’ne önceki gün birer dilekçe verdiklerini, olayla ilgili ismi geçenlerin cinayet günü ya da sonrasında ülkeye girip, girmediklerine ilişkin muhaceret bilgilerini talep ettiklerini açıkladı.

Meclis’te araştırma komitesi kurulmasının önemli ve doğru bir yaklaşım olduğunu söyleyen Özersay, geçmişte de bu konuda iki komite kurulmasına rağmen Meclis’in talep ettiği belgeleri alamadığını, sonuçsuz kaldığını belirtti.

Özersay, milletvekillerinin Meclis’in verdiği bilgiye göre; bugün itibariyle geçmişte kurulan iki komitenin yaptığı araştırmaya ilişkin gizli tutanakları okuyabileceklerini dile getirdi.

Polis ve Başsavcılığın konuyu ciddiyetle ele alıp, adım atmasının Başbakanın tavrına bağlı olduğunu dile getiren Özersay, “Hükümetin, soruşturma nereye giderse gitsin ileriye gideceğiz, kimden telefon gelirse de bunu yapacağız” mesajını vermesi gerektiğini vurguladı.



