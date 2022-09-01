Muhaceret Affı, Ekim’de yürürlükte

Bakan Öztürkler, Ekim ayının birinci ya da ikinci haftasında Muhaceret Affı’nın yasallaşacağını açıkladı



Muhaceret Affı ile ilgili bekleyiş sürüyor.

Birçok mağdur ilgilendiren yasanın çalışmaları tamamlandı ve Bakanlar Kurulu’nda da geçti. Lakin Meclis alt komitelerinde görüşülmediği için henüz yasallaşamadı.

Konu ile ilgili konuşan İçişleri Ziya Öztürkler yaptığı açıklamada; Muhaceret Yasası’nın yasallaşacağı tarih ile ilgili bilgili verdi.

“Her şey yolunda giderse” diye söze başlayan Bakan Öztürkler Ekim ayının birinci ya da ikinci haftasında Muhaceret Affı’nın yasallaşacağını söyledi.

Bakan Öztürkler; “Biz artık ülkede düzensiz ve kayıtsız şekilde insanlar barınsın istemiyoruz. Bu yüzden bu yasa önemli.” diye ekledi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güneş TV’de açıklamalarda bulundu.

Gündemde olan yeni muhaceret affı hakkında da bilgi veren Öztürkler, “Yakın zamanda çıkarılan muhaceret affının mecliste kapsamı çok daraltılmış ve bu nedenle de gerekli verim alınamamıştır. Birçok insanımız kısıtlı süre ve covid koşullarından dolayı kaçak yaşamaya, cezalı kalmaya devam etmiştir” şeklinde konuştu.

Yeni Muhaceret Affı’nın genel bir af şeklinde daha kapsayıcı olacağını ifade eden Öztürkler, “Muhaceret Affı’nı, ülkede kaçak duruma düşen, yurt dışında kalmak zorunda kalan veya gerekli sürede işlemlerini tamamlayamayan kişilerin kayıt altına alınması açısından da önemli bir adım olarak görüyoruz. Bir anlamda da ülkede kayıtlılığın sağlanması adına muhaceret affını önemli bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Muhaceret Affı kapsamında gelinen aşamada yasal ve teknik çalışmaların tamamlanmış, komite aşamasına getirilmiş olduğunu belirten Öztürkler, Muhaceret Affı’nın ülkede kayıtlılığın sağlanması adına yürütülen çok yönlü çalışmaların önemli bir ayağını oluşturduğunu, bu bağlamda da affının rastgele çıkarılmadığının altını çizdi.

Öztürkler, “Genel anlamda bir yandan ülkede düzensiz kalan ve suça karışan yabancıları deport ediyoruz. Diğer yandan ülkelerinde suça karışmış kişilerin ülkeye girişine engel koyuyoruz. E-Vize çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunun tamamlayıcısı olarak da genel kapsamlı bir Muhaceret Affı’nı yürürlüğe koyuyoruz” dedi.

Bu muhaceret affının iyi değerlendirilmesi için kapsamını geniş tuttuklarını da ifade eden Öztürkler, “Ülkede bir nedenle cezaya düşmüş veya yurt dışındayken cezaya düşmüş yabancıların muhaceret affını son bir şans olarak değerlendirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.



