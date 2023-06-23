Müftüzade: Kayıp kazı çalışmaları kesintisiz sürüyor

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Müftüzade, kazıların tüm hızıyla devam ettiğini belirtirken, Tsada/Çada, Lapithos/Lapta, Palaikythron/Balıkesir, Kato Dikomo/Aşağı Dikmen, Stylloi/Mutluyaka ve Asomatos (Keryneia)/Özhan bölgelerinde iki toplumlu komite ekiplerince kazı çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, kazı çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini kaydederek, bugünkü verilere göre 969 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

TAK muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Hakkı Müftüzade, son güncel istatistiki bilgileri de paylaştı.

Müftüzade, “Kıbrıs'ta kayıp olan 2 bin 2 şahıstan, bin 510'u Kıbrıslı Rumlar, 492'si ise Kıbrıslı Türklerdir. Şimdiye kadar kimliklendirilen bin 33 kayıp kişi, ailelerine onurlu bir defin töreni için teslim edildi” dedi.

Müftüzade, Haziran 2023 verilerine göre geriye kalan kayıpların toplamda 969 kişi olduğuna işaret etti.

“Kazılar tüm hızıyla devam ediyor”

Müftüzade, kazıların tüm hızıyla devam ettiğini belirtirken, Tsada/Çada, Lapithos/Lapta, Palaikythron/Balıkesir, Kato Dikomo/Aşağı Dikmen, Stylloi/Mutluyaka ve Asomatos (Keryneia)/Özhan bölgelerinde iki toplumlu komite ekiplerince kazı çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

“7 kazı ekibi var”

Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Kuzey ve Güney’de eş zamanlı toplam yedi kazı ekibi bulunduğunu belirten Müftüzade, kazı listesinde hazırda kazılmayı bekleyen 83 konumla birlikte halen analizleri ve çalışmaları devam eden yaklaşık 100 konumun olduğunu ifade etti.

Atlılar şehitleriyle ilgili kazı talebi

Müftüzade, Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği’nin KŞK’nın Ocak 2023’de kayıplar listesinde resmi olarak bulunan Atlılar şehitlerinin kazı kararının uygulanmasını talep ettiğini, ailelerin sitem etmesini anlayışla karşıladıklarını kaydetti.

-“İyi haber verebilmek için çalışıyoruz”

Hakkı Müftüzade, Muratağa ve Sandallar Toplu Mezarının 2015 yılında kazılma ve kimliklendirme işlemleri başladığından bu yana Atlılar ailelerinin bekletildiğini, yakın bir zamanda Atlılar kazısı için iyi haber vermek adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve umutlu olduklarını dile getirdi.

-“58 olası gömü yerinin koordinatlarına 74 hava fotoğrafı üzerinden bakıldı”

Müftüzade, bu yılın başından itibaren toplamda 58 olası gömü yerinin koordinatlarına 74 hava fotoğrafları üzerinden bakıldığını kaydederek, 2018 yılından itibaren askeri iş birliği ile sürekli ve sorunsuz şekilde 226 koordinatın hava fotoğraflarının arşivinden incelendiğini, bunun KŞK’ya yer belirleme ve zaman kazanma konusunda katkı sağladığını aktardı.

“Askeri bölge kazıları kesintisiz devam ediyor”

Müftüzade, bunun yanı sıra askeri bölge kazılarının kesintisiz devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Hakkı Müftüzade, KŞK’nın zamanla yarışırken tüm kayıp yakınlarının sevdiklerine kavuşması, onlara son görevini yerine getirebilmesi için gece gündüz ve tüm olasılıkları değerlendirerek çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.