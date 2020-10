Müdahaleyle kazandı denmesi beni çok üzdü

Cumhurbaşkanı Tatar, “müdahaleyle kazandı” yönündeki açıklamaların kendisini üzdüğünü söyledi ve ekledi: “Seçime girme kazanamayacaksın diye en yakınlarımın telkini oldu. Ben de dedim ki benim bu saatten sonra bu hedeften vazgeçmem.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’in önemli bir yer haline geldiğini, Kıbrıs’ın eski Kıbrıs olmadığını, şartların ve koşulların değiştiğini vurgulayarak, “Türkiye daha iddialıdır. Türkiye, KKTC’yle çok daha önemli ilişkiler içine girmeye hazırdır. Bunun mesajlarını veriyorlar” dedi.Kendisinin bu göreve seçilmesiyle Türkiye kamuoyunda bir rahatlama olduğunu da ifade eden Tatar, “Bundan 25-30 yıl önceki ‘tek yolumuz çözüm, çözümsüz kalırsak yok olup gideceğiz’ noktasından çok farklı bir noktaya gelmiş durumdayız. Evet bir çözüme ihtiyaç olabilir ama alternatifsiz değiliz çünkü KKTC devleti vardır” şeklinde konuştu.Geçen pazar 2. Turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların %51.69’unu alarak KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen ve Cumhuriyet Meclisi’nde yemin ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı görevini Cuma günü devralan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı’ndaki mesaisinin ilk saatlerinde Türk Ajansı -Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı, vizyonunu ortaya koydu.Cumhurbaşkanı olarak ilk röportajı olması nedeniyle duygularını da paylaşan Tatar, bu makamda olmaktan mutlu olduğunu ancak ‘müdahaleyle kazandı’ yönündeki açıklamaların kendisini üzdüğünü ifade etti.Partisinin önerisi ve oybirliğiyle alınan kararıyla aday olduğunu anlatan Tatar, “Bir an evvel cumhurbaşkanı olayım diye bir iddiam yoktu ama şartlar öyle gelişti çünkü bu makam önemli, bu makama kimin oturacağı önemli” dedi.Bir yıldır gündemde olan ve hazırlandığı bu makamda olmaktan mutlu olduğunu ancak ‘Müdahaleyle kazandı’ yönündeki açıklamaların kendisini üzdüğünü ifade eden Tatar, şunları kaydetti:“Bazı arkadaşlarımızın işe farklı bir görüntü vermeye çalışmaları beni çok üzmüştür. ‘Müdahaleyle kazandı’ denmesi çok ağırıma gider. Halk karar verdi, sandığa kimsenin zoruyla oy atılmadı. Bunu herkes biliyor. O bakımdan 5 bine yakın oy farkı küçümsenemez.”Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin kendisi için farklı anlamları olduğunu ifade eden Tatar, çocukluğunun buralarda geçtiğini, dedesi Cemal Müftüzade’nin Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün müsteşarı olduğunu, annesini erken yaşta kaybetmesi nedeniyle kendisini ninesiyle dedesinin büyüttüğünü ve çocukken Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda oynadığını anlattı. “Düşününüz 5-6 yaşında buralarda oynayan o çocuk 60 yaşında Cumhurbaşkanı oluyor ve Cumhurbaşkanlığı sarayına gelip o koltuğa oturuyor” diyerek, bunun da kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.Tatar, Cumhurbaşkanlığında o yıllarda çekilen, annesinin ve kendisinin Dr. Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün yanında yer aldığı eski bir fotoğrafı da paylaştı.Duygularını aktarırken, “Beni herkes tanıyor, halk insanıyım. Çok çalıştım, çok emek verdim. Yılarca yurt dışında gerek İngiltere gerekse Türkiye’de... 40 yaşında ülkeye döndüm. Dönmek de bir başarıdır çünkü düzeni bozup da geldim” diyen Tatar, döndükten sonra yaptığı çalışmalar, bulunduğu yerleri anlattı. “Muhaliflerimle de çalıştım, oy vermeyenlerle de çalıştım, dolayısıyla bu anlamda halkı kucaklayabileceğime inanıyorum. Her tarafla bağlantılarım ve diyaloğum vardır” şeklinde konuştu.Seçimi pandemiye rağmen kazandığını söyleyen Tatar, koronavirüs salgınında yaşanan sıkıntılı süreç nedeniyle kazanamayacağı ve çekilmesi yönünde yakınlarından telkinler de aldığını ama hedefinden vazgeçmediğini söyledi. Tatar şöyle konuştu:“Bir pandemi yönettim ben. Çok büyük hasar oldu. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de oldu. Dünya kadar insan işini kaybetti, esnafın sıkıntısı hat safhada, dövizin artmasıyla alım gücü bir kez daha düştü. Bütün bunlar seçim propaganda süresi içerisinde bana mal edilmeye çalışıldı çünkü başbakan, hükümeti yöneten ben. Hepsini göğüslemeye çalıştım. Ama onu konuşan yok; Tatar bu seçimi pandemiye rağmen kazandı.Hatta bazı kişilerin nisanda kazanabilirdin ama pandeminin vurmasıyla bu kadar sıkıntı varken sen bu seçime girme kazanamayacaksın diye en yakınlarımın telkini oldu. Ben de dedim ki benim bu saatten sonra bu hedeften vazgeçmem doğru olmaz. Bir yola girdik bu yolu şerefimizle, haysiyetimizle tamamlarız. Kazanamasak da söyleyeceklerimiz vardır. Vaatlerimiz, yapacaklarımız vardır. Neticede bu irade sandıkta ortaya çıktı. Ben beklerdim buna saygı gösterilsin ama bazıları bu sandık halkın iradesini temsil etmezmiş gibi açıklamalar yapıyorlar. Bu gerçekten beni çok üzmüştür”Cumhurbaşkanı Tatar, seçimin ardından gelen “müdahale” söylemlerini hak etmediğini vurgularken karşısında ciddi bir figür olduğunu ve onu da selamladığını ifade etti. Tatar şunları kaydetti:“Karşımdaki insanı da selamlıyorum. Sayın Akıncı bugün benden farklı bir görüşü olabilir, politikada farklı cephelerde yarışmış olabilir ama bugün baktığınızda, dün kendisinin özgeçmişinde de gördünüz, 45 yıldır siyasette bulunan bir kişi. Bu az hizmet değil… Yani karşımda ciddi bir figür vardı ve bazı oylar oraya gitti. Başka partilerden ciddi oylar da oraya gitti ve bir kamplaşma oldu. Dolayısıyla buna rağmen kazanmam benim adıma büyük bir başarıdır diye düşünüyorum. Bunu söylemiyorlar, beni yıpratmak için müdahaleyle kazandı diyorlar. Hak etmedim ben bunu.”Kendisinin siyasete gireli 10 yıl olduğunu ve o günlerde Cumhurbaşkanı olacağının aklından hiç geçmediğini samimiyetle ifade eden Tatar, Milletvekili seçilmesi ve ardından Maliye Bakanı atanması sürecini anlatırken “Derviş Eroğlu’na çok teşekkür etmek istiyorum. Derviş Eroğlu beni elimden tutmasa ben bu bugünlere gelemezdim. Yani gözlerim dolar ” dedi.Maliye Bakanlığı, Başbakan, parti genel başkanlığı derken önünün açıldığını, aday sensin denildiğini ancak kendisinin ilk başlarda geri durduğunu, çünkü Kudret Özersay’ın Cumhurbaşkanlığı konusunda büyük beklentisi olduğunu anlatan Tatar, “pek de bir an evvel cumhurbaşkanı olayım diye bir iddiam yoktu ama şartlar öyle gelişti çünkü bu makam önemli, bu makama kimin oturacağı önemli. Ben önce bir yoklama da yaptım ama Özersay’ın bizim taraftan tam bir desteği olamayınca benim adaylığım kaçınılmaz oldu“ şeklinde konuştu.Tatar, bir insanın gelebileceği en üst makam olduğuna işaret ettiği Cumhurbaşkanlığı’na gelmesinde emeği olan halka ve destek veren herkese teşekkür etti.5. Cumhurbaşkanı olarak nasıl bir politika izlemeyi düşündüğü konusunda ise Tatar, halkı kucaklayan bir Cumhurbaşkanı olacağını, tarafsızlığını koruyarak halkın tümüne hizmet edeceğini vurgularken “bu makam sadece müzakereyle endekslenmemeli. Burada gençlerin önünü açabilmek, sanata yön verebilmek, kültürümüze sahip çıkmak. KKTC ve Kıbrıs Türk halkının örf adet ve geleneklerini ve diğer zenginlikleri dünyaya anlatmak ve tanıtmak, ille de siyasi anlamda değil, burada biz bir halkız, bu halkın ciddi anlamda özellikleri ve farklılıkları vardır. Bunları dünyaya anlatmak, tanıtmak önemli “ diye konuştu.Tatar, uzun yıllar Türkiye ve İngiltere’de yaşayan bir kişi olarak, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere sahip çıkılmasını da önemsediğini; seçme ve seçilme hakkı noktasında sıkıntıları olduğunu, en azından belli kıstaslarla seçme haklarını verebilmek, kendi öz vatanlarına daha çok bağlayabilmek ve çekebilmek için de çalışmalar yürütmek istediğini vurguladı.Tatar, TAK’ın sorularını yanıtladıTatar, 5 yaşında Cumhurbaşkanlığında çekilen, annesinin ve kendisinin Süheyla Küçük’ün yanında yer aldığı eski bir fotoğrafı paylaştıTatar, Kapalı Maraş’ın iadesinin artık gündemlerinde olmadığını; şu anda elektriğin oraya nasıl götürüleceği üzerinde bir çalışma yapıldığını söylediCumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş açılımı konusunda, KKTC’nin Maraş toprağının sahibi olduğunu, Kapalı Maraş’ın iadesinin artık gündemlerinde olmadığını; şu anda elektriğin oraya nasıl götürüleceği üzerinde bir çalışma yapıldığını belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:"Maraş açılımı konusu hükümetim döneminde, Sayın Özersay’ın da onayladığı,- ama o biraz bu envanter çalışmasına takıldı- bir projedir. Halbuki envanter çalışması nasıl olsa biter. Şu andaki açılım esas itibarıyla bu sahil şeridinin, kamu alanlarının ve bazı parkların açılımıdır. Oraya artık girilebiliyor, belediye temizlik yapıyor. Şu anda elektriğin oraya nasıl götürüleceği üzerinde bir çalışma devam etmektedir çünkü altyapısını bu devlet tamamlatacaktır. Bu devlet Maraş toprağının sahibidir. KKTC sınırları içerisindedir. Zaten artık 46 yıl sonra Gazimağusa’nın hemen yanında olan Maraş’ın, hele hele Maraş’ın daha büyük bölümü açık olması nedeniyle Kapalı Maraş’ın iadesi artık gündemimizde yoktur. Bir ara olmuş olabilir -bütünlüklü çözüm arayışları çerçevesinde- eğer bütünlüklü çözüm bulunabilirse Maraş iade edilebilecekti ama onun çok uzağındayız. GAÖ bağlamında da çok fırsatlar geçti Rumların eline, ama hiçbirini kabul etmedi. Çünkü bir inç dahi KKTC’ye bir statü vermek istemediler hala daha aynı noktadadırlar.”Tatar, Maraş’la ilgili 300 Rum’un başvurusu bulunduğunu, buna Lordos’un da dahil olduğunu kaydederek, insan hakları açısından da bunun doğal olduğunu düşündüklerini, BM kararlarına aykırılığın da olmadığını vurguladı.“Biz oradaki malları kendi vatandaşlarımıza hesapsız kitapsız verme düşüncesinde değiliz. Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden malların mülklerin, -tabii Vakıflar İdaresinin haklarına da halel gelmeksizin- iadesiyle bu işi yürütmek isteriz" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Altyapısını devletimiz tamamlayacak. Yabancılar, Rum da gelip mallarına sahip çıkacaklar. Kendileri işletecekler, yönetecekler, içinde oturacaklar veya satıp gidecekler kendilerine bağlıdır. O artık onların hakkıdır. Bu gibi bir duruma da kimsenin karşı çıkmaması lazım” ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Tatar, ilk resmi ziyaretini pazartesi Ankara’ya yapacağını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çeşitli konularda değerlendirmeler yapacaklarını ifade etti.Ersin Tatar, daha sonra da, büyük ihtimalle kasım ayında, bir kahve içmek için Rum yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceğini kaydetti.Tatar: “Anayasaya göre bütçe 31 Ekim’e kadar hazırlanacak. Hazırlanıyor, ben de gidip toplantıyı çağıracağım ve bütçeyi meclise sevk edeceğim”Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin durumu ve UBP kurultayına ilişkin gelişmeleri de değerlendirdi.UBP gelecek hafta genel başkanını seçtikten sonra en büyük parti olması nedeniyle UBP Başkanına hükümeti kurma görevi vermeyi planladığını, onun da en erken zamanda hükümeti kurmasını temenni ettiğini söyleyen Tatar, gelinen aşamada Anayasal bir sıkıntı doğduğunu ifade etti.Tatar, herşeyin Anayasa’da yazmadığını, kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Başbakanlık makamının boşaldığını, hukuken Başbakanlığının düştüğü gün vekalet verilemediğini dolayısıyla bunun çözümünü aradıklarını anlattı:“Ben birine şimdi vekalet versem, hukukçular diyor ki Başbakanlığın düştüğü gün -ki düştü-, vekaletin yoktur. Yani Başbakan değilsin, kimin vekaletini kime veriyorsun. Orası boştur. Ben de dedim ki madem ki Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu’na başkanlık etme yetkisi var her zaman, ben de düne kadar Başbakandım, bundan daha mantıklı ne olabilir.Çok önemli bir karar var o da şu anda Bütçedir. Anayasaya göre bütçe 31 Ekim’e kadar hazırlanacak. Hazırlanıyor, ben de gidip toplantıyı çağıracağım ve bütçeyi meclise sevk edeceğim. Eğer yine bizim savcılarımız derse sen gidip Başbakanın olmadığı yerde oraya Başkanlık yapamazsın, bakanlar otursunlar göndersinler yüce Meclise bütçeyi.Göndermeyelim daha mı iyidir, yoksa oturup göndersek mi, versinler bana bunun cevabını. Benim mantığım bana oturup göndermek daha iyidir diyor. Bunda bir sıkıntı yok, bir şey değişmeyecek, bir hukuksuzluk yok, birinin zarar gördüğü yok.”Cumhurbaşkanı Tatar, Ulusal Danışma Konseyi’ni yaşama geçirme konusuyla ilgili olarak ise, arzu ve temennilerinin Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığını koruyarak bütün kesimlerin görüşlerini alabilmek, herkesin düşüncelerini öğrenebilmek ve ona göre hareket edebilmek adına bazı değerli kişileri bu komitelere alıp bu konseyde bu değerlendirmeleri enine boyuna yapmak düşüncesinde olduklarını kaydetti.