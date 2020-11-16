Ülkede demokrasiye müdahale edildiği gerekçesiyle Yiğitler Burcu’nda toplanan CTP’li gençler, Cumhurbaşkanlığı’na yürüdü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, “Barış ve Demokrasi İçin Mücadele” eylemi yaptı.Eylemde, iradeye yapılan müdahaleler protesto edildi denildi.Yiğitler Burcu’nda toplanan CTP’li gençler, Cumhurbaşkanlığı’na yürüdü ve burada basın açıklaması yaptı. Yürüyüşte “Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez”, “Müdahale Değil Özgürlük” sloganları atıldı. Eylem, basın açıklaması yapıldıktan sonra tamamlandı.Eyleme, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın yanı sıra milletvekilleri ve parti yöneticileri de katıldı.CTP Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz tarafından okunan açıklamada, ülkede demokrasiye müdahale edildiği savunularak, protesto edildi.Kapalı Maraş konusunun, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde iki toplumun yakınlaşmasına katkı sağlayabilecek bir konu olduğuna işaret edilen açıklamada, bu yönde atılan adımların, Kıbrıslı Türkleri, “uluslararası hukuku ihlal eden taraf” konumuna düşürme riski içerdiği savunuldu.Kıbrıslı Türklerin demokrasisine yapıldığı iddia edildiği müdahaleler ve bu müdahaleleri savunan zihniyetin, Kıbrıs Türk halkının yıllardır süregelen “özne olma mücadelesine ve demokratik geleneklerine” en büyük darbeyi vurduğu ileri sürülen açıklamada, eylemin bunun için yapıldığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, yapılan müdahalelere izin verdiği de savunulan açıklamada, “Hem kendi içimizde toplumsal özgüvenimizi, hem de dünya çapında imajımızı zedeleyen Sayın Tatar’ı şiddetle kınıyoruz. Ne acılarla dolu tarihimiz bu şekilde istismar edilebilir, ne de bu yolla demokrasimiz çiğnenebilir” ifadeleri kullanıldı.