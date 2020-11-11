Lefkoşa’da dün akşam “Biat değil özgürlük” sloganları yankılandı. Binlerce kişi “Demokrasi ve İrade” yürüyüşüne katıldı. Yıllar sonra İnönü Meydanı’nda buluşan vatandaşlar, “Müdahale değil irade” diye haykırdı

Biat değil özgürlük

Lefkoşa’da dün akşam “Biat değil özgürlük” sloganları yankılandı. Binlerce kişi “Demokrasi ve İrade” yürüyüşüne katıldı. Yıllar sonra İnönü Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, “Müdahale değil irade” diye haykırdı

Lefkoşa’da dün akşam “Demokrasi ve İrade” yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen platformun düzenlediği ‘Demokrasi ve İrade’ yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Yürüyüş saat 18.00’de Dereboyu-Mehmet Akif Caddesi'ndeki Citroen Kavşağı’ndan başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonrasında yaşananlar için sokağa inen eylemciler, “Birlik Mücadele Dayanışma”, “Biat değil özgürlük”, “Müdahale değil irade”, “Herkes için demokrasi” sloganlarıyla İnönü Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte açılan “Kıbrıs’ta Son Söz Kıbrıslılarındır” pankartı büyük ilgi topladı.

Yürüyüşe 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı.



Eylemciler telefon ışıklarını açarak havaya kaldırdı. Bir grup eylemci, İnönü Meydanı’na yürürken TC Elçiliği’nin bulunduğu yerde durarak, Elçiliği protesto etti. Daha sonra tekrar yürüyüşe devam etti.

Yürüyüşün ardından yurttaşlar yıllar sonra İnönü Meydanı'nda buluştu. Buraya kurulan platformda açıklama yapıldı.



Platform adına açıklamayı Gülşen Erçin ve Orhan Erönen yaptı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin görmezden gelindiği, onurunun yerle bir edildiği, demokrasisine belirgin şekilde müdahale edildiği” savunuldu, nereden gelirse gelsin Kıbrıs Türk halkının hiçbir müdahaleyi hoş görmediği, kabul etmediği ifade edildi.



“TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE DÜŞMAN DEĞİLİZ”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve hemen sonrasında yaşananların Kıbrıs Türk siyasi tarihine demokrasi ayıbı, kara leke olarak geçtiğinin belirtildiği açıklamada “Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman değiliz, Türkiye halklarına düşmanlık değil, kardeşlik duyguları besliyoruz” denildi, Kıbrıs'ın Ankara’dan yönetilemeyeceği söylendi.



Açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Biz varız. Buradayız. Biz çağdaş, laik, kendi ayakları üzerinde durabilen ve durma yeterliliğine sahip bir toplumuz. Toplumsal barış ve ilkesel birliktelik bu topraklarda bizler için demokrasimiz kadar önemlidir. Bu topraklarda kadın ve erkeğin eşit olduğu, tüm farklılıklara ve çevreye saygı duyulduğu, barış kültürünün hakim olduğu bir anlayışı var edeceğiz! Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuk içerisinde yer alacakları daha yaşanası ve onurlu bir gelecek için mücadele etmeye devam edeceğiz.



Demokrasi ve İrade Platformu olarak bu mitingin organizasyonu bir kıvılcımdır. İrademizden doğan bu kıvılcımı toplumun tüm kesimleri ile birlikte örgütleyerek katılımcılıkla ve kolektif bir ruhla daha da büyüteceğiz. Bu ülkenin korkuya gömülmesine müsaade etmeyeceğiz, gölgelerin, karanlıklarda dolaşmasına izin vermeyeceğiz.”



Anayasanın geçici onuncu maddesinin daha özgürlükçü, daha eşitlikçi, daha katılımcı bir anayasa ile değiştirilmesi gerektiğinin de savulduğu açıklamada, başkanlık sistemi adı altında ülkenin başına kayyum atanmasına, çok sesliliğin ve demokratik süreçlerin yok edilmesine asla izin verilmeyeceği belirtildi.



İnanü Meydanı'ndaki miting, konuşmaların ardından yapılan kısa video sunumunda sonra danslar eşliğinde sona erdi.