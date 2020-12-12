Müdahale davet edildi, çekilmek zorunda kaldım

UBP genel başkan adaylığından ani bir kararla çekilen Faiz Sucuoğlu, sessizliğini bozdu. Sucuoğlu, Türkiye’den gelen vekillerle konuştuğunu, “müdahaleyi KKTC’nin davet ettiği” yanıtını aldığını belirtti ve “gelen rica üzerine, adaylıktan çekildiğini” ifade etti



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Genç TV ekranlarında Nazar Erişkin’in sunduğu “Bugüne Dair” programına katılarak, UBP kurultayı sürecine ilişkin “itiraz gibi” açıklamalar yaptı, gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak üçlü hükümetin kabinesine ilişkin konuşan Sucuoğlu, “Kabine Ersan Bey’in tercihi. Başarı da başarısızlık da Başbakan’ın sorumluluğunda” dedi.

Tamamlanmamış UBP kurultayından dolayı parti tabanının hala rahatsız olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Bazı adresleri bu tartışmaya sokmak istemiyorum. Çok kırılgan bir süreçten geçiyoruz” diyerek, “Kurultaya yapılan müdahaleden bir hafta sonra, irade ve demokrasi yürüyüşü yapıldı” ifadelerini kullandı.



“HÜKÜMETİN KURULMASINA KADAR SUSMAYI TERCİH ETTİM”

Hükümetin kurulacağı sürece kadar “susmayı” tercih ettiğini kaydeden Sucuoğlu, “Hükümet kuruldu, artık kendimi daha açık ifade etmeye başlayacağım. Sorulan sorulara, belli çerçevede yanıt vereceğim” şeklinde konuştu.

Son iki ayda yaşananların, “ülke siyaseti tarihinde bu kadar yoğun ve arka arkaya olmadığını” söyleyen Sucuoığlu, “Bu süreç bizi nereye götürür, önümüzdeki dönemde bunu tartışmalıyız. Yaşananları basın önünde tartışırken isim vererek detaya girmek ne kadar doğru bilemiyorum. O konuda biraz daha dikkatli olmalıyız” dedi.

“Kimse gelip müdahale etmek istemez, davet alırsa gelir” diyen Sucuoğlu, “Davet almayan biri gelmez, davet alan kişi aldığı davet sınırları içinde gelir. ‘Bana gelip danışmanlık yapın’ demek farklı bir şey, ‘gelin müdahale edin’ farklı şey” vurgusu yaptı.

“TÜRKİYE’DEN GELEN VEKİLLERLE KONUŞTUM, DAVETİN KKTC’DEN GELDİĞİNİ SÖYLEDİLER”

15 Kasım’da, Türkiye’den gelen Milletvekilleri ile görüşmeler yaptığını ifade eden Sucuoğlu, “Konuştuğum vekiller bana davetin KKTC’den geldiğini, normal şartlarda böyle bir niyetleri olmadığını söylediler. Önemli olan burada davet olayını çerçevesini çizebilmek” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, “Danışmanlık olabilir ama müdahale anlamında davet ediyorsanız yanlışların başlamasına sebebiyet verirsiniz” diyerek, “Her başı sıkışan müdahaleyi davet etmemeli” ifadelerini kullandı.

Bugün için, önümüzdeki süreçte kurultaya ilişkin “adayım” demediğini, bekleyip süreci izlemek gerektiğini söyleyen Sucuoğlu, “Ekim 2021’de yapılacak erken genel seçim var. Olağan kurultayımız da o tarihe denk geliyor. Ekim ayında yapılacak olan olağan kurultay, erken genel seçim nedeniyle aralık ayına kadar ertelenirse, bana göre UBP’nintolere edebileceği bir şey değil” dedi.

Kurultay tarihinin erkene alınması gerektiğini, önceki gün Meclis’te, UBP’li vekillerle bu konuyu görüştüklerini ifade eden Sucuoığlu, “Nisan ya da Mayıs ayında kurultayın yapılması büyük katkı sağlar. Bunu önümüzdeki grup toplantısında, Merkez Yönetim Kurulu’nda ya da Parti Meclisi’nde enine boyuna tartışmak gerek “ şeklinde konuştu.



NEDEN ÇEKİLDİ?

Kurultaydan çekilme kararı almasının arından hakkında “abuk sabuk dedikoduların çıktığını” söyleyen Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Hakkımda ‘kaseti çıktı, FETÖ’cüdür, tehdit edildi’ gibi dedikodular çıkartıldı. Ben de bu söylenenleri temizleyebilmek adına aday olduğumu ifade ettim. Varsa herhangi bir sıkıntı, çıkın bunu ifade edin dedim. Ben de o zaman vekillikten de istifa edeyim, mesleğime geri döneyim dedim. Ertesi gün adaylığımı açıkladım, kurultayın ertelenmesine yönelik karar çıktı”



SESSİZLİĞİNİ BOZDU… “RİCA” EDİLDİ, ÇEKİLDİ

Çekilmesini, Türkiye’den bir takım kişilerin “rica” ettiğini söyleyen Sucuoğlu, Türkiye Elçiliği’nin bu işin içinde olmadığını ifade etti, “kim olduklarını açıklamadığı” söz konusu şahıslarla yaptığı görüşmeleri şöyle aktardı:

“Şu sebepten dolayı kurultaydan çekilin dediler. İlk önce beni destekleyen arkadaşlar davet edildi, benim çekilmem yönünde bir düşüncelerinin olduğunu arkadaşlara ilettiler. Sebep sorulduğunda, hiçbir sebebin olmadığını söylediler. Tamamen bir rica ve dostluk nedeniyle rica edildiğini söylediler, ‘Faiz Bey bizi kırmasın’ dediler. Benim bir yanlışım var mı diye sordum, ‘biz bu vazife ile geldik, bu kişisel bir şey’ dediler. Adaylıktan, diğer aday (Hasan Taçoy) lehine çekilmemi rica ettiler. En sonunda karşı tarafın çekilmesi halinde, benim de çekilebileceğimi söyledim. Telefon açıldı, 10 dakika sonra cevap geldi, Hasan Bey de çekildi.”



“ÇEKİLMEYİ TERCİH ETMEK ZORUNDA KALDIM”

Söz konusu ‘ricacıların’ ne Türkiye Elçiliği’nden, ne de parti içinden olmadığını vurgulayan Sucuoğlu, “Benim dışımda gelişen, bireysel dostlukların ortaya çıkarttığı bir süreç oldu. ‘Bir söz verdik, sözün altında ezilmeyelim’ dendi. Çekilmeyi tercih etmek zorunda kaldım. Birilerinin hatırı için, benim hatırımı kırdılar” şeklinde konuştu.

