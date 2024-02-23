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Mücahitler Marşı’nın bestecisi Yılmaz Taner ve söz yazarı Zeka Alsancak, HTL öğrencileriyle buluştu

Mücahitler Marşı’nın bestecisi Yılmaz Taner ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi'nin eski öğretmenlerinden, marşın söz yazarı Zeka Alsancak, Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

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Mücahitler Marşı’nın bestecisi Yılmaz Taner ve söz yazarı Zeka Alsancak, HTL öğrencileriyle buluştu
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Okul Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Haydarpaşa Ticaret Lisesi bünyesindeki Uygulamalı Turizm Otelinde yer alan buluşmaya ayrıca Mesleki Teknik ve Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Haydarpaşa Ticaret Lisesi'nin eski mezunlarından şair, yazar program yapımcısı Sevilay Sadıkoğlu ve bu buluşmaya vesile olan Ali Ratip Doğruer de katıldı.
Haydarpaşa Ticaret Lisesi Müdürü, idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri eşliğinde düzenlenen söyleşi ve Yılmaz Taner'in piyano eşliğinde hep birlikte seslendirilen Mücahitler Marşı'nın ardından, Taner ve Alsancak'a Mesleki Teknik ve Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın plaket, Okul Müdürü Meltem Adalı tarafından da çiçek takdim edildi.
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