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"Mücadelemizle, kız kardeşliğimizle, birliğimizle karanlıkları yırtacağız!"

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Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Yılmaz: "Mücadelemizle, kız kardeşliğimizle, birliğimizle karanlıkları yırtacağız!"

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"Mücadelemizle, kız kardeşliğimizle, birliğimizle karanlıkları yırtacağız!"
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Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Dr. Emel Yılmaz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, "Mücadelemizle, kız kardeşliğimizle, birliğimizle karanlıkları yırtacağız!" dedi.
Mesajında 8 Mart’ın, dünyadaki tüm kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlandığı, eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerin dile getirildiği bir gün olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, saygıdeğer Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyoruz. Mücadelemizle, kız kardeşliğimizle, birliğimizle karanlıkları yırtacağız! Dünya'mızı, varlıklarıyla güzelleştiren, emekleriyle zenginleştirenlerin kadınlar günü kutlu olsun."   
 
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