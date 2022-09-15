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Motosiklet gönüllüleri eyleme gidiyor

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Motosiklet gönüllüleri eyleme gidiyor
KKTC’nin motosiklet sektörü, küçük-büyük tüm motosiklet gönüllüleri, vergilerde indirim istiyor. Konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma hazırlayan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu öncülüğünde kurulan Motosiklet Komitesi, çalışmayı Maliye Bakanlığı’na sunmuştu.
Maliye Bakanı Alişan Şan ve teknik bürokratlarla yapılan görüşmelerde, çalışmanın inceleneceği ve uygulaması yönünde gerekli teknik uygulamanın gözden geçirileceği ifade edilmişti.
Aradan 1 aydan fazla süre geçmesi üzerine, motosiklet komitesi geniş çaplı eylem düzenleme kararı aldı. 24 Eylül Cumartesi saat 15.00’te Gönyeli Çemberi’nde başlayacak eylem, “Devlet Bizi Gör ve Duy” sloganıyla gerçekleştirilecek. Eylemde, motosikletlere uygulanan fahiş vergilerin indirilmesi ve böylelikle de trafiğe de bir rahatlama getirilmesi talep edilecek.
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