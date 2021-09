Motosiklet camiası yasta

Motosiklet camiasının sevilen ismi Bülent Güzelkeskin, alkollü araç sürücüsünün kurbanı oldu

Trafik yine can aldı. Tatlısu-Girne anayolunda motosikletiyle seyreden 58 yaşındaki Bülent Güzelkeskin, tali yoldan anayola durmadan çıkan70 yaşındaki alkollü bir araç sürücüsüyle çarpıştı. Kaza sonucu Güzelkeskin olay yerinde yaşamını yitirdiTrafiğe bir kurban daha verdik. Tatlısu-Girne ana yolunda, alkollü araç sürücüsünün Küçükerenköy'de kavşakta durmadan ana yola çıkması sonucu çarptığı motosikletin sürücüsü 58 yaşındaki Bülent Güzelkeskin hayatını kaybetti.Kaza önceki gece saat 00.20’de oldu.Tatlısu - Girne ana yolunda Cristal Bay Marina kavşağında kuzey istikametine doğru RJ 113 plakalı salon arabasıyla seyreden ve polisin 69 mlg alkollü içki tesiri altında olduğunu saptadığı Esentepe’de sakin 70 yaşındaki Cristopher Browning, Küçükerenköy köy çıkışında, kavşakta durmadan ve ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Girne – Tatlısu anayoluna çıkış yaptığı sırada, anayolda doğu istikametine seyreden Tatlısu’da sakin 58 yaşındaki Bülent Güzelkeskin yönetimindeki SL 143 plakalı motosikletle çarpıştı.Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Bülent Güzelkeskin olay yerinde yaşamını yitirdi.Polis, RJ 113 plakalı salon araç sürücüsü Cristopher Browing’i tutukladı.Zanlı dün Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.Bülent Güzelkeskin’in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.Motosiklet ve dans tutkunu olan 58 yaşındaki Bülent Güzelkeskin, ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde yer alıyordu.Güzelkeskin, üyesi olduğu Özgür Demirat Şövalyeleri ile birlikte motosiklet gezilerine katılırken, Latin dansı etkinliklerinin aranan ismiydi.Güzelkeskin'in ölüm haberini alan sevenleri, sosyal medya hesapları üzerinden üzüntülerini dile getirdiler.Bazı sevenleri, Güzelkeskin'in ardından sosyal medyaya şu mesajları paylaştı:“Her ölüm biraz erkendir ama bu böyle gidişin olmadı arkadaşım. Hayat doluydun, çalışkandın, yaşamı insanları canlıları ağaçları seven her zaman yüzü gülen yardımsever bir arkadaşımızdın. Arkandan birçok sevenin çok ama çok üzüldüler. Ne kadar çok kişinin kalbine girmişsin. Ama hep o kalplerde yaşayacaksın. Mekanın cennet olsun. Allahım seni cennetine alsın inşallah.”“Bir daha dans edemeyeceğiz yani. Işıklar içinde uyu güzel adam güzel arkadaşım. Seninle dans ederken kraliçe gibi dans ettiğimi düşünüyorum, sonra videoya bakıyorum, paylaşmaya utanıyorum ama şuan paylaşıyorum çünkü hep hatıra kalsın istiyorumDaha dün yanıma gelip doğum günümü kutladın bugün yoksun.Bize hep neşe getirdin hiç kötülük görmedik senden. Çok çok erken gittin”“Çok güleç, şakacı, çok eğlenceli bir kişilikti. Son gezimizde güzel muhabbetiniz olmuştu. Güle güle git, ışıklar yoldaşın olsun abim. Çok ama çok üzgünüm. Özgür Demirat Şovalyeleri artık eksiktir.”“Şaka demi...Daha 2 gün önce doğum günümü kutlayan ve 10 gün önce bana başsağlığı dileyen sendin. Her an gülen yüzün her yere sevgi dolu koşup gelen düğünümde bile hiç durmadan dans edendin. Allahım nurlar içinde yürümeni nasıp etsin o güzel kalbinden oraya...Başımız sağ olsun. Gerçekten son günlerde bana bu daha da gerçekleri gösterdi yalan dünyada.”“Vay be Bülent abi, olmadı böyle. R.I.P. Bu hayatta tanıdığım en güzel kalpli insanlardan biri, dansa ve motora olan tutkusu bize hatıra kaldı, birgün bir yerlerde görüşmek üzere, kardeşim.”