Motorcular eyleme gidiyor

Kuzey Kıbrıs Harley Davidson Riders Club üyeleri, zamlar karşısında Lefkoşa Dikilitaş'ta eylem yapmaya hazırlanıyor
Kuzey Kıbrıs Harley Davidson Rıders Club üyeleri, zamlar karşısında sokağa dökülecek. Kulüp üyeleri vatandaşları da eyleme destek vermeye çağırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Değerli dostlar;
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve bu ekonomik krizi fırsat bilen bazı açıkgözler, gelinen noktada artık halkı bitirmek için işbirliği yapmışlardır. Bu resmen bir tezgahtır.
Kulübümüz kurulduğu günden itibaren çeşitli yardım ve sosyal etkinliklerde boy göstermiş ve hiçbir şekilde dine, siyasete , ırkçılığa taraf olmamıştır.
Ancak, gelinen noktada daha fazla sessiz kalamazdık. Bekledik... bekledik... bekledik...
Halk için bir birliktelik olacaksa katkı koymak için bekledik.
Görünen odur ki gerek muhalefet, gerekse sendikalar gerekeni yapamamış, yapsalar da bu kendi adlarına bir şova dönmüştür.
Uzatmadan ve detayları daha sonra açıklamak üzere Haziran ayı sonunda belirlenen gün ve saatte Lefkoşa Dikilitaş'ta bu zamlara dur demek ve halkın sesini duyurmak için büyük ve kapsamlı bir eyleme gitmeyi planlıyoruz.
Hiçbir sendikacıya veya siyasiye mikrofon uzatılmayacak, o meydan halkın sesi olacak!
Tabi ki bir vatandaş olarak onlar da davetlimizidir
Tüm halkımız davetlidir.
Detaylar yakında....
HARLEY DAVIDSON RIDERS CLUB CYPRUS"