“Moraller bozulmamalı”

Morallerin bozulmamasını isteyen Başbakan Sucuoğlu, “Mücadeleye devam edeceğiz, sabırla, bıkmadan usanmadan devam edeceğiz” dedi



14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu “Meclis’te her zaman belli sayıda doktor olduğuna değinerek, “Bir türlü sağlık problemlerimizi ve sağlıkla ilgili yaşadığımız sıkıntıları arzu edilen şekilde çözemedik. Neredeyse Meclis’in yarısı doktor olduğu dönemlerde de çözemedik” şeklinde konuştu.

Bu kişilerin içlerinden geldiğini, bakanlık, cumhurbaşkanlığı yaptığını dile getirerek, bunun nedenini sorgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Siyasi istikrarsızlık… Hiçbir arkadaşımız hangi partiden olursa olsun arzu edilen sürede görevini tamamlayamadı. Projeleri yarım kaldı. Bir yılda-bir buçuk yılda bir hükümet değişti. On yıllardır bu şekilde…” diye konuştu.

Son Ankara ziyaretinde TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü aktaran Sucuoğlu, Koca’nın kendisine, döviz enflasyonundan dolayı fiyatların tamamen değiştiğini, Lefkoşa hastanesi ihalesi için müracaat edenlerin geri çekildiğini söylediğini belirtti.

Tekrardan fiyatlandırılarak, ihale sürecine başlanacağının aktarıldığını ifade eden Sucuoğlu, “Elde olan ve olmayan bir süreç içerisinde inanılmaz sıkıntıları maalesef yaşıyoruz. Yaşamak zorunda kalıyoruz, elimizde olmasa dahi…” ifadelerini kullandı.

Yaşananlara işaret eden Başbakan Sucuoğlu, “Arkadaşlarımızın burada ifade ettiklerine esasında hak vermemek mümkün değil. Sıkıntılar büyük, sağlıkta memnuniyetsizlik büyük…” şeklinde konuştu.

Morallerin bozulmamasını isteyen Başbakan Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Moral bozmak, hedeflerden uzaklaşmak, istediğimiz en son noktadır. Mücadeleye devam edeceğiz, sabırla, bıkmadan usanmadan devam edeceğiz, birlikte devam edeceğiz. Artık ben olma olayı bitmiştir, biz olmayı başarmamız lazım. Hangi düşüncede olursa olsun biz olmamız gereken bir süreç içerisinden geçiyoruz.”

