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Moldovalı kadın, Müslüman oldu

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Moldovalı kadın, Müslüman oldu

Aslen Moldova uyruklu olan ve KKTC vatandaşlığı bulunan Anna Altıparmak, KKTC Din işleri Başkanlığı tarafından yapılan ihtida töreninin ardından, Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

Din İşleri Başkanlığından verilen bilgiye göre, Moldova kökenli Anna Altıparmak “İslam’ın güzelliklerinden etkilenerek uzun araştırmalarım sonucu manevi doygunluğu İslam’da buldum" diye belirtti.

KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın İslam dininin hoşgörüsü ve güzelliklerini anlattıktan sonra, Anna Altıparmak Din İşleri Başkanının huzurunda Kelime-i Şahadet getirdikten sonra Hanne ismini alıp Müslüman oldu.

Din işleri Başkanı Ünsal yeni Müslüman olan Anna Altıparmağa Kur’an-ı Kerim ve tespih hediye ederek, ihtida belgesini takdim etti.

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