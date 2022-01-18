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“Modern barınak inşa edilmeli”

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Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, Gönyeli Belediyesi’nin hayvan barınağının oldukça kötü şartlarda olduğunu savunarak, yetkililere soruna çare bulma çağrısı yaptı.

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“Modern barınak inşa edilmeli”
  
 
Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, konuyla ilgili açıklamasında, barınak olarak nitelendirilen yapının derme çatma olduğunu ileri sürdü.
Barınağın dere yatağında bulunduğu ve konumu itibariyle sel sularına maruz kaldığı, her yoğun yağış sonrası köpeklerin boğulma riskiyle karşı karşıya kaldıkları belirtilerek, yavru, küçük ırk, hasta, yaralı, saldırgan, uysal tüm köpeklerin dar bir alanda bir arada tutulduğuna işaret edildi. 
Açıklamada, o dar kafeslerde her bölümde en fazla 2 köpeğin yaşam sürebileceği, barınağın çevresinde şiddetli sel sularına karşı tedbir alınması ve yaz ve kış şartlarına uygun modern barınak inşa edilmesi gerektiğini vurgulandı. 
 
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