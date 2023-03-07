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Mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

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Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde Sırdaş Mobilya'nın deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, büyük zarara yol açtı

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Mobilya fabrikası alevlere teslim oldu
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Sırdaş Mobilya'nın Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki deposunda dün saat 13.45 sıralarında yangın çıktı.
Patlama sesleriyle birlikte başlayan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında iki işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 
Rüzgarın da etkisiyle hızla yangına itfaiye ekipleri yanı sıra Sivil Savunma ve Lefkoşa Türk Belediyesi Ekipleri de müdahale etti.
Yangın, kısa sürede, deponun yanındaki işyerlerine de sıçradı.
Bölgedeki işyerlerindeki onlarca çalışan, binalardan çıktı. Yakın bölgedeki bazı işyerlerinde ise yangının sıçraması riskine karşı önlemler alındı. Kimi iş yerleri tahliye edildi. 
Yangın, uzun uğraşlar sonucunda üç saat sonra kontrol altına alındı. Büyük zarara yol açan yangın sonucu fabrika küle döndü.
 
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